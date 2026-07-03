Đoàn Việt Nam cứu hộ tìm thấy thêm 7 nạn nhân động đất ở Venezuela

Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân động đất theo đề nghị của người dân địa phương và các đội cứu hộ quốc tế.

Trong ngày, lực lượng Việt Nam đã đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, đồng thời phối hợp xác định và bàn giao cho phía Venezuela 12 vị trí nghi có người mắc kẹt để tiếp tục tìm kiếm. Đến nay, đoàn Việt Nam đã đưa tổng cộng 30 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình sập đổ.

Bên cạnh nhiệm vụ cứu hộ, đội quân y của đoàn tiếp tục khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi động đất.

Thông tin tới các thành viên trong đoàn, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn công tác, cho biết Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi lời thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của lực lượng Việt Nam trong những ngày tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, góp phần thể hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Trao đổi tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng lực lượng, chia sẻ kinh nghiệm và quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Mặc dù hiện trường vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân đạo quốc tế được giao.

Cùng ngày, đoàn công tác Việt Nam đã gặp gỡ lực lượng cứu hộ Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi kinh nghiệm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là công tác tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất. Đại diện Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Cuba và Việt Nam.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng cùng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Đoàn cứu hộ Việt Nam gặp gỡ với đội cứu hộ cứu nạn của Cuba. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Đoàn công tác tại Venezuela gồm 124 thành viên, tiếp tục phối hợp với lực lượng nước sở tại và các đội cứu hộ quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích./.