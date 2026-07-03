Australia ưu đãi lệ phí thị thực du học sinh cho công dân Việt Nam và ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa công bố điều chỉnh mức lệ phí đối với nhiều loại thị thực, trong đó có thị thực du học sinh.

Đáng chú ý, trong lộ trình mới, Australia tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi đối với công dân các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Việt Nam, thể hiện định hướng thu hút sinh viên và nhân lực chất lượng cao từ khu vực.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, lệ phí thị thực du học sinh (subclass 500) được điều chỉnh tăng từ 2.000 AUD (tương đương 1.383 USD) lên 2.500 AUD (1.729 USD).

Tuy nhiên, mức điều chỉnh đối với công dân ASEAN, trong đó có Việt Nam, chỉ tăng nhẹ lên 2.050 AUD (1.418 USD), tương đương mức tăng 50 AUD (35 USD) so với trước đây.

Giới quan sát cho rằng chính sách phân tầng lệ phí cho thấy Australia đang tiếp tục coi ASEAN là khu vực ưu tiên trong chiến lược giáo dục quốc tế, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng với số lượng du học sinh tăng ổn định qua từng năm.

Theo đánh giá của bà Gina Nguyễn, Quản lý Tuyển sinh tại Du học SET - Văn phòng Sydney, mức tăng đối với công dân Việt Nam là không đáng kể so với mặt bằng chung và mang tính ưu đãi rõ rệt.

Bà cho rằng việc Việt Nam nằm trong nhóm được hưởng chính sách riêng phản ánh cách tiếp cận linh hoạt của Australia, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược của ASEAN trong hợp tác giáo dục.

Trong những năm qua, du học sinh Việt Nam tại Australia được đánh giá có kết quả học tập tốt, tỷ lệ hoàn thành khóa học cao và có nhiều đóng góp tích cực cho môi trường giáo dục cũng như thị trường lao động sở tại.

Chính sách lệ phí mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, sinh viên tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

Bên cạnh vấn đề lệ phí, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Australia trong khuôn khổ ASEAN cũng đang có nhiều bước tiến mới. Tại cuộc họp gần đây giữa Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) và Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke, Đại sứ Phạm Hùng Tâm, Chủ tịch ACC đã đề nghị phía Australia xem xét nâng thời hạn thị thực làm việc sau tốt nghiệp đối với sinh viên học chương trình thạc sĩ từ 2 năm lên 3 năm.

Phía Việt Nam cũng đề xuất Australia miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam, tương tự chính sách đang áp dụng với một số nước ASEAN khác.

Bộ trưởng Tony Burke ghi nhận các kiến nghị và khẳng định Australia luôn coi trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và di chuyển nhân lực./.

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