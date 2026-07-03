Hải quân Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ tự do hàng hải

Ngày 2/7, Hải quân Mỹ đã khẳng định vai trò của mình trong việc bảo vệ tự do hàng hải và các tuyến thương mại quốc tế, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông và khu vực eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau các cuộc xung đột gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trước thềm sự kiện International Naval Review 250 sẽ diễn ra tại thành phố New York nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ, Đô đốc Karl Thomas, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hạm đội Mỹ, cho biết sự kiện không chỉ nhằm giới thiệu sức mạnh hải quân mà còn tôn vinh vai trò của lực lượng này trong việc bảo đảm an ninh hàng hải toàn cầu.

Ông Thomas nhấn mạnh Hải quân Mỹ vốn đóng vai trò duy trì các vùng biển "tự do và rộng mở", bảo vệ những tuyến hàng hải huyết mạch, góp phần bảo đảm thương mại quốc tế và an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh. Theo ông, nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng tại những khu vực chiến lược như eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của hải quân Mỹ di chuyển trên biển Arập. (Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN)

Trong khi đó, Phó Đô đốc Jo Ann Burdian thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong ứng phó các thách thức an ninh trên biển. Bà cho biết sự tham gia của hàng chục quốc gia đồng minh và đối tác tại International Naval Review 250 thể hiện cam kết chung trong việc bảo vệ tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS Nimitz sẽ tham gia sự kiện tại New York cùng nhiều tàu chiến và máy bay quân sự. Đây là một trong những lần hiếm hoi một nhóm tác chiến tàu sân bay cập cảng New York để tham gia hoạt động kỷ niệm quy mô lớn.

Giới quan sát cho rằng các tuyên bố của Hải quân Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục nhấn mạnh vai trò bảo đảm an ninh hàng hải sau cuộc xung đột với Iran, đồng thời phát đi thông điệp trấn an các đồng minh về cam kết duy trì tự do lưu thông trên các tuyến vận tải chiến lược.

Các chuyên gia cũng nhận định việc Mỹ tổ chức cuộc duyệt binh hải quân quốc tế nhân dịp 250 năm thành lập Hải quân mang ý nghĩa vừa kỷ niệm lịch sử, vừa thể hiện năng lực răn đe và củng cố hợp tác với các đối tác trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và các thách thức an ninh trên biển ngày càng gia tăng./.

Hải quân Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và vùng ven biển của Iran Các lực lượng Mỹ không cản trở việc tàu thuyền đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran và mọi hoạt động thực thi lệnh phong tỏa quân sự của Mỹ đã chấm dứt.