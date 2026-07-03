Đời sống

Pakistan: Xe buýt rơi xuống vực sâu khiến 40 người thiệt mạng

Chiếc xe buýt chở khách lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu khoảng 21-24 m khi đang trên hành trình từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Nguyễn Hà

Giới chức Pakistan ngày 3/7 cho biết ít nhất 40 người thiệt mạng và 11 người bị thương khi một xe buýt lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu tại khu vực miền núi Dana Sar, thuộc huyện Zhob, tỉnh Balochistan, miền Tây nước này.

Theo trung tâm ứng phó khẩn cấp địa phương, chiếc xe buýt chở khách trên gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 21-24 m.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra sau khi tài xế mất lái tại một khúc cua trên đoạn đường đồi núi.

Toàn bộ số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 3 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm điều trị tốt nhất cho những người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn xe buýt #Pakistan #Xe mất lái Pakistan
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