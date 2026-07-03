Trung Quốc: Đảo Hải Nam ngừng hoạt động giao thông vì bão Maysak

Ngày 3/7, Đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo vàng đối với bão Maysak, dự báo sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc. Đây là mức cảnh báo thứ 2, trên thang cảnh báo gồm 4 cấp, từ nhẹ đến mạnh.



Hồi 13h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7km/h, cường độ mạnh dần và sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển từ ở Hải Nam vào chiều 3/7.

Trung tâm Khí tượng quốc gia (NMC) cho biết sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão có thể tiến vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ lần thứ hai vào Trung Quốc, sau đó cường độ bão sẽ giảm dần.



Từ 14h00 ngày 3/7 đến 14h00 ngày 4/7, gió mạnh có thể quần thảo ở hầu hết các khu vực Biển Đông, vịnh Bắc Bộ. Mưa to đến rất to có thể xảy ra ở một số khu vực miền Trung và Tây Quảng Đông, Nam Quảng Tây và đảo Hải Nam.



Chính quyền đảo Hải Nam đã ban bố lệnh tạm ngừng hoạt động giao thông trên đảo.

Theo đó, dịch vụ tàu hỏa liên đảo tạm ngừng trong ngày 3-4/7. Dịch vụ phà chở hàng qua eo biển Quỳnh Châu (Qiongzhou) cũng tạm ngừng lúc 2h00 ngày 3/7 (theo giờ địa phương, tức 1h theo giờ Việt Nam), dự kiến kéo dài từ 1-2 ngày, tùy vào điều kiện thời tiết thực tế.



Cơ quan khí tượng tỉnh đã khuyến nghị an toàn, kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi tìm nơi trú ẩn ngay lập tức, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường quản lý an toàn đối với tàu thuyền đánh cá và các điểm du lịch núi ven biển.



Trong khi đó, cùng ngày, người dân đảo Guam và Quần đảo Bắc Mariana đã tích trữ lương thực và đóng kín cửa sổ, trong bối cảnh bão nhiệt đới Bavi, được dự báo có thể mạnh thành siêu bão, đang tiến về phía các vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ.



Theo Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp (JTWC), bão Bavi đang di chuyển giữa Quần đảo Marshall và Quần đảo Bắc Mariana, với sức gió duy trì 167 km/h, gió giật 203 km/h. JTWC cho biết dự báo đến sáng 4/7, bão sẽ đạt cấp siêu bão với sức gió 240 km/h, tăng lên 278 km/h sau 24 giờ, tương đương với bão cấp 5.



Dự báo sáng 6/7, siêu bão sẽ suy yếu nhẹ và đổ bộ vào Guam và Quần đảo Bắc Mariana – nơi vẫn đang phục hồi sau siêu bão Sinlaku hồi tháng 4./.

Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẵn sàng ứng phó cơn bão Maysak Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6 giờ sáng nay 3.7, tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 110,1 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía nam.

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