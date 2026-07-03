Bão số 1 hướng vào vịnh Bắc Bộ: Dự báo mưa rất lớn, nhiều nơi trên 500mm

Chiều 3/7, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự báo sáng 4/7, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11 và có khả năng đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Ninh trong sáng 5/7. Đáng chú ý, bão số 1 được dự báo gây mưa rất lớn trên diện rộng ở Đông Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, nhiều nơi lượng mưa vượt 500mm, kéo theo nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trước diễn biến trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình và sản xuất.

Dự báo bão vào vịnh Bắc Bộ sáng 4/7

Thông tin cụ thể, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện tâm bão đang trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo sáng 4/7, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự kiến bão đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong sáng 5/7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Về diễn biến mưa lũ, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trong khoảng thời gian từ ngày 4-7/7, trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng xảy ra đợt lũ với đỉnh lũ lên mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới báo động 1.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết về đê điều, các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện được thiết kế chống bão cấp 9-10, triều 5%; còn tồn tại 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (trong đó tỉnh Quảng Ninh có 2 vị trí, Hưng Yên 11 vị trí, Hải Phòng 4 vị trí, Ninh Bình 13 vị trí, Thanh Hóa 1 vị trí). Ngoài ra, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 5 công trình đê, cống qua đê đang thi công dở dang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Về sản xuất nông nghiệp, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích lúa Mùa của Bắc Bộ là 338.351 ha đang trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh, đẻ nhánh, trong đó Hải Phòng 15.015ha, Hưng Yên 21.200ha, Ninh Bình 21.200ha, Bắc Ninh 17.445ha,… sẽ bị ảnh hưởng trường hợp mưa lớn gây ngập sâu trên 2 ngày.

Trong ngày qua và hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ) đã có công điện, văn bản gửi các địa phương, đề nghị chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Bộ Ngoại giao cũng đã có công hàm gửi nước bạn đề nghị tạo điều kiện để các tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh và hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu. (Ảnh: Cục QLĐĐVPCTT)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã ban hành bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban 24/24 theo dõi diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới và tham mưu chỉ đạo ứng phó; tổ chức gửi tin nhắn Zalo tới 20,6 triệu thuê bao khu vực ảnh hưởng của bão và dự báo mưa lũ để thông tin, hướng dẫn người dân ứng phó.

Sẵn sàng ứng phó, kịp thời hỗ trợ người dân

Đề cập thêm về các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục tổ chức thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại cảng cá, khu tránh trú.

Đặc biệt, các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt là trên các đảo, điểm du lịch, khu nuôi trồng thủy, hải sản trên biển, trên đảo, ven biển khu vực dự báo ảnh hưởng của bão, cần đề phòng dông lốc trước bão; duy trì nghiêm lệnh cấm biển cho đến bão tan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên đất liền, đối với vùng đồng bằng ven biển, các địa phương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng.”

Ngoài ra, các địa phương tổ chức tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công; kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão.

Đối với vùng núi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Cùng với đó, các địa phương sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Đặc biệt, các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra./.

Ứng phó bão số 1: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu thuyền ra khơi Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh có thể xem xét, cho phép các tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn và phải kết thúc công việc này trước 7 giờ ngày 4/7/2026.