Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội và lũ trên các sông Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực Long Biên, Vĩnh Hưng, Hồng Hà, Hòa Lạc, Yên Xuân (Hà Nội).

Dự báo từ 10 giờ 20 đến 12 giờ 20 ngày 3/7, các phường, xã nói trên và vùng lân cận có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mưa dông có khả năng mở rộng gây mưa cho các phường thuộc trung tâm thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 4-7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ:https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động 1./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá tại Hà Nội Từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ ngày 1/7, các phường Long Biên, Hồng Hà, Vĩnh Tuy... có mưa rào và dông, sau đó vùng mây dông có khả năng mở rộng gây mưa cho các phường, xã khác trên khu vực Hà Nội.

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