Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ

Sáng 3/7, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là MAYSAK). Hồi 7 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Dự báo, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới. Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100-200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành nêu trên tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo); kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của bão.

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để chủ động quyết định việc cấm biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Khu vực đồng bằng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công.

Các địa phương kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão; chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Khu vực vùng núi triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có); sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội và lũ trên các sông Bắc Bộ Dự báo từ 10 giờ 20 đến 12 giờ 20 ngày 3/7, các phường, xã ngoại thành Hà Nội có mưa rào và dông, sau đó, vùng mưa dông có khả năng mở rộng gây mưa cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.