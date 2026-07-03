Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đảm bảo an toàn đê điều ứng phó bão số 1

Trưa 3/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7227/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa. về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là MAYSAK). Hồi 10 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Dự báo, bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Từ ngày 4/7 đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức báo động I-báo động II.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 3/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển.

Trong đó, cần chủ động triển khai ngay các biện pháp gia cố mái đê phía biển, mặt đê, đảm bảo an toàn các cống, đoạn đê đang thi công dở dang thuộc các tuyến đê biển, đê cửa sông, hoàn thành trước khi bão đổ bộ (như cống Cao Cổ tại K6+100 đê cửa sông hữu Hóa, cống Doãn Đông tại K0+240 đê biển số 5, Cống Định Cư tại K9+897 đê cửa sông hữu Trà Lý, đoạn từ K3+953-K4+632 đê cửa sông tả Hồng Hà, tỉnh Hưng Yên,...) tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 và Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; đồng thời, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ,” đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.

Đồn Biên phòng Thanh Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Hưng Yên cấm biển từ 16 giờ ngày 3/7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công điện khẩn và thực hiện lệnh cấm biển từ 16 giờ ngày 3/7; đồng thời yêu cầu các sở, ngành và các địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo đó, tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng toàn bộ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác tại vùng cửa sông, ven biển và ngoài khơi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn trước 19 giờ ngày 3/7.

Tính đến sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã kiểm đếm, quản lý và giữ liên lạc thông suốt với 1.134 phương tiện cùng 2.843 lao động.

Trong đó, 928 phương tiện đã vào bến bãi neo đậu an toàn; 147 phương tiện đang hoạt động trên hệ thống sông địa phương và vùng biển các tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, An Giang) đã nắm bắt thông tin để chủ động tránh trú.

Riêng tàu Hoàng Nguyên Sumit cùng 11 thuyền viên làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khí mỏ Thái Bình - Hàm Rồng hiện duy trì liên lạc ổn định, sẵn sàng phương án ứng phó tại chỗ dưới sự giám sát chặt chẽ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân xã ven biển chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các hộ lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc trên phải hoàn thành trước 20 giờ ngày 3/7.

Các địa phương tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra; phối hợp với đơn vị liên quan chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và sản xuất.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khơi thông dòng chảy, triệt để tiêu nước trên mặt ruộng bảo vệ sản xuất; sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm điện để bơm tiêu úng khi có yêu cầu.

Do bão số 1 diễn biến phức tạp vào cao điểm sản xuất vụ mùa, nguy cơ mưa lớn gây ngập úng diện rộng đối với 2.540 ha mạ và 30.000 ha lúa mới cấy, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn đã mở tối đa các cống để tiêu kiệt nước đệm trong hệ thống nội đồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị thủy nông phối hợp với ngành điện rà soát lưới điện, bảo đảm nguồn điện thông suốt để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu đầu mối và trạm bơm cục bộ, quyết tâm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp và khu đô thị tập trung.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trước, trong và sau khi bão đổ bộ./.

Ứng phó bão số 1: Kích hoạt nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông Để ứng phó với bão số 1 đang diễn ra, ngành xây dựng đã kích hoạt nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.