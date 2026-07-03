Ứng phó bão số 1: Kích hoạt nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Để ứng phó với bão số 1 đang diễn ra, ngành xây dựng đã kích hoạt nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải tăng thời lượng phát sóng; theo dõi sát diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão để hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện phương án điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông và thường trực chống va trôi tại các cầu trọng yếu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng giao.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong việc hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện vận tải thủy và có các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thực hiện điều động tàu SAR chốt chặn ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới; sẵn sàng phương tiện, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi có điều động của cấp có thẩm quyền.

Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý.

Song song, tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện, máy móc thiết bị và nhân lực sẵn sàng sử dụng khi có tình huống thiên tai gây ách tắc giao thông.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu./.

Bão số 1 tăng cấp và đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc Vị trí tâm bão số 1 vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.