Indonesia nâng cảnh báo hoạt động của núi lửa Anak Krakatau

Ngày 3/7, Cơ quan Địa chất Indonesia đã nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Anak Krakatau từ cấp II lên cấp III sau khi các số liệu theo dõi cho thấy hoạt động núi lửa gia tăng.



Quyền lãnh đạo Cơ quan Địa chất Indonesia, bà Lana Saria cho biết hoạt động gia tăng cho thấy có nguồn magma đang di chuyển lên bề mặt, theo đó khuyến cao người dân và du khách không đến gần miệng núi lửa đang hoạt động.

Cơ quan này đã thiết lập vùng cấm trong bán kính 5 km quanh miệng núi lửa, đồng thời đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và nâng cao cảnh giác.

Theo bà Lana Saria, giới chức đang tiếp tục giám sát núi lửa Anak Krakatau 24/24 giờ thông qua mạng lưới địa chấn, các phép đo biến dạng địa hình và quan sát trực quan nhằm phát hiện sớm mọi diễn biến bất thường của hoạt động núi lửa.



Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương và áp dụng hệ thống cảnh báo núi lửa gồm 4 cấp, từ thấp đến cao, gồm cấp I (bình thường), cấp II (cảnh giác), cấp III (sẵn sàng) và cấp IV (nguy hiểm), phản ánh mức độ gia tăng hoạt động núi lửa và nguy cơ phun trào.



Liên quan tình hình thời tiết tại quốc gia Đông Nam Á, theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cảnh báo phần lớn lãnh thổ nước này đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô năm 2026, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn do tác động của hiện tượng El Nino.



Phó Cục trưởng phụ trách Khí hậu của BMKG Ardhasena Sopaheluwakan cho biết nhiều khu vực của Indonesia đã chính thức bước vào mùa khô. Dự báo từ tháng 7 đến tháng 10, hơn 80% diện tích cả nước sẽ có lượng mưa thấp hơn mức trung bình nhiều năm, trong khi cao điểm mùa khô được dự báo kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11.



Theo BMKG, El Nino đang có xu hướng mạnh lên, làm giảm lượng mưa trên phần lớn quần đảo Indonesia, qua đó gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như an ninh lương thực.



Trước tình hình trên, BMKG khuyến cáo các địa phương và cơ quan chức năng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, như điều chỉnh lịch thời vụ, sử dụng các giống cây trồng chịu hạn và ngắn ngày, đồng thời đa dạng hóa cơ cấu cây trồng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan.



Theo các nhà khí tượng học, mùa khô kéo dài do El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng và thiếu nước tại nhiều địa phương của Indonesia, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.

Tuy nhiên, việc BMKG đưa ra cảnh báo sớm và Chính phủ chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, tăng cường dự trữ lương thực và triển khai các biện pháp phòng cháy, sẽ giúp nước này hạn chế được đáng kể tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan nói trên.



Năm 2023, đợt El Nino mạnh đã khiến diện tích rừng và đất bị cháy lên tới gần 1,2 triệu ha - mức cao nhất trong vòng 5 năm, trong đó khoảng 200.000 ha đất than bùn bị cháy.

Đây là loại hình cháy có thời gian kéo dài, phát thải khí nhà kính lớn và thường gây khói mù xuyên biên giới ảnh hưởng tới Malaysia và Singapore./.

Indonesia nâng cảnh báo 3 ngọn núi lửa đồng thời hoạt động Dựa trên mức độ hoạt động hiện nay, núi lửa Lewotobi Laki-laki đang được xếp ở mức cảnh báo III, trong khi núi lửa Ibu và núi lửa Dukono ở mức II (mức cảnh báo nguy hiểm).

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