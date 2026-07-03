Interpol truy nã nghi phạm trong vụ đánh bom tại "điểm đến của giới siêu giàu"

Ngày 3/7, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã ban hành thông báo truy nã đỏ (red notice - mức cao nhất) đối với một phụ nữ Ukraine, sau khi nhà chức trách Monaco xác định đây là nghi phạm trong vụ đặt bom khiến 3 người bị thương hồi đầu tuần.



Nghi phạm Anastasiia Berezovska, 39 tuổi, bị cáo buộc âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng nhằm mục đích phạm tội và phạm tội có tổ chức.

Theo giới chức Monaco, nghi phạm ban đầu được cho là nam giới do dựa trên hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, song quá trình điều tra sau đó xác định đối tượng là một phụ nữ.



Vụ nổ xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/6 (giờ địa phương) tại sảnh một tòa nhà dân cư gần khu vực biên giới giữa Monaco và Pháp, khiến 3 người bị thương.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm đã để lại một chiếc túi hoặc bưu kiện trong sảnh tòa nhà trước khi rời khỏi hiện trường. Giới chức Monaco chưa công bố danh tính các nạn nhân.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, mục tiêu của vụ tấn công là doanh nhân giàu có gốc Ukraine Vadym Yermolaiev, 58 tuổi, hiện mang quốc tịch Cyprus.

Vụ việc gây chấn động Monaco - quốc gia nhỏ nằm ở phía Nam nước Pháp, vốn được xem là một trong những nơi có mức độ an ninh cao và là điểm đến của giới siêu giàu./.

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