Kỷ lục Guinness về máy bay giấy lớn nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một nhóm sinh viên ngành kỹ thuật Đại học Pisa (Italy) vừa chính thức lập kỷ lục thế giới Guinness ở hạng mục máy bay giấy lớn nhất hành tinh. Thành tích này đã chấm dứt chuỗi 13 năm thống trị liên tục của Viện Công nghệ Braunschweig (Đức).



Máy bay giấy khổng lồ của nhóm đã có màn ra mắt ấn tượng và được chính thức cấp chứng nhận kỷ lục vào cuối tháng 6 trong khuôn khổ hội chợ công nghệ danh tiếng "WMF – We Make Future" diễn ra tại thành phố Bologna (Italy).



Sản phẩm độc đáo này là kết quả dự án mang tên “Icarus”, do nhóm sinh viên nghiên cứu và thực hiện, với sự đồng hành, hỗ trợ truyền thông của nhà sáng tạo nội dung, kiêm YouTuber chuyên về khoa học nổi tiếng Jakidale.

Máy bay mô hình này được lắp ráp hoàn toàn thủ công, với nguyên liệu độc nhất chỉ gồm giấy và keo dán. Khi hoàn thiện, máy bay có các thông số hình học vô cùng ấn tượng với chiều dài thân đạt 7m và sải cánh trải rộng hơn 20m.



Trong buổi bay thử nghiệm thử thách để xác lập kỷ lục, máy bay khổng lồ bằng giấy này đã thực hiện đường bay thẳng tắp, chinh phục quãng đường 59m trước khi hạ cánh.

Thành tích này hoàn toàn áp đảo kỷ lục cũ của người Đức vốn có sải cánh chỉ dừng lại ở mức 18,21m.



Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, nhóm sinh viên Đại học Pisa cho biết rằng dự án thực chất được khơi nguồn từ một trò đùa tinh nghịch hằng ngày. Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn giữa các tiết học trên giảng đường, họ thường gấp và phi máy bay giấy nhỏ để giải trí.

Nhóm bắt đầu có niềm tin mạnh mẽ rằng nếu áp dụng đúng các nguyên lý khoa học và phương pháp tiếp cận chuẩn xác, ngay cả một tờ giấy bình thường cũng có thể biến thành một công trình kỹ thuật thực thụ.

Để hiện thực hóa mục tiêu lập kỷ lục thế giới, nhóm đã phải trải qua nhiều tháng trong phòng thí nghiệm, từ tính toán lý thuyết, mô phỏng kỹ thuật số cho đến những lần thử nghiệm thất bại rồi liên tục làm lại từ đầu./.

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