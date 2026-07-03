Đời sống

Nga chặn đứng âm mưu tấn công cơ sở hạ tầng giao thông

Đối tượng là công dân một nước Trung Á, ủng hộ tổ chức khủng bố quốc tế đang chuẩn bị tấn công bằng thiết bị gây cháy tự chế vào một công trình cơ sở hạ tầng đường sắt của tỉnh Stavropol (Liên bang Nga).

Bích Liên
Cảnh sát Nga gác trên đường phố. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Nga gác trên đường phố. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 1 đối tượng khủng bố âm mưu phóng hỏa cơ sở hạ tầng đường sắt ở thành phố Pyatigorsk, tỉnh Stavropol.

Theo thông báo, đối tượng là công dân một nước Trung Á, ủng hộ tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm ở Nga. Đối tượng đang chuẩn bị tấn công bằng thiết bị gây cháy tự chế vào một công trình thuộc cơ sở hạ tầng đường sắt của tỉnh Stavropol.

Lực lượng an ninh đã khám xét nhà riêng của đối tượng và thu giữ các thiết bị liên lạc chứa thư từ trao đổi với người điều khiển, cũng như hướng dẫn và linh kiện để chế tạo các thiết bị gây cháy tự chế.

Nhà chức trách đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự, với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chống khủng bố #Khủng bố ở Nga #Nga phá âm mưu khủng bố Nga
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