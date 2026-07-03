Mỹ: Hơn 35 triệu người cao tuổi được hưởng mức giảm thuế

Nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, Ủy viên Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) Frank J. Bisignano ngày 2/7 cho biết hơn 35 triệu người từ 65 tuổi trở lên đã được hưởng mức giảm thuế trung bình khoảng 7.500 USD trong mùa khai thuế vừa qua nhờ các chính sách thuế được ban hành dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo ông Bisignano, đạo luật cải cách thuế được Tổng thống Trump ký ban hành đã mở rộng các khoản khấu trừ dành cho người cao tuổi, giúp nhiều người giữ lại phần lớn hơn thu nhập hưu trí và các khoản trợ cấp An sinh Xã hội.

Ông khuyến nghị những người chưa được hưởng ưu đãi nên kiểm tra điều kiện trên trang thông tin của Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) để chuẩn bị cho mùa khai thuế tiếp theo.

Người đứng đầu SSA cũng cho biết cơ quan này đã cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ trong năm qua. Thời gian chờ tại các văn phòng giảm khoảng 30%, thời gian trả lời điện thoại giảm hơn 80%, số tài khoản my Social Security đã vượt 100 triệu và lượng giao dịch trực tuyến tiếp tục tăng mạnh. Thời gian xử lý hồ sơ trợ cấp khuyết tật cũng được rút ngắn đáng kể.

Tuy nhiên, một số nghị sỹ Dân chủ và các chuyên gia thuế cho rằng cần phân biệt giữa việc giảm thuế và xóa bỏ thuế đối với trợ cấp An sinh Xã hội.

Theo họ, đạo luật hiện hành chủ yếu bổ sung khoản khấu trừ thuế tạm thời dành cho người cao tuổi đủ điều kiện, chứ không bãi bỏ hoàn toàn thuế đánh vào trợ cấp An sinh Xã hội như một số tuyên bố trước đó của chính quyền Trump.

Ông Bisignano khẳng định SSA sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách dịch vụ, bảo vệ chương trình An sinh Xã hội và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trong thời gian tới.

Giới quan sát cho rằng việc chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh các khoản giảm thuế và cải thiện dịch vụ của SSA là một phần trong nỗ lực củng cố sự ủng hộ của cử tri cao tuổi trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lưu ý rằng các ưu đãi thuế hiện nay chủ yếu là mở rộng khoản khấu trừ dành cho người từ 65 tuổi trở lên, chứ không xóa bỏ hoàn toàn thuế đánh vào trợ cấp An sinh Xã hội.

Trong khi đó, các chuyên gia về ngân sách cũng cho rằng những cải thiện về chất lượng dịch vụ không làm thay đổi các thách thức tài chính dài hạn của chương trình, khi báo cáo mới nhất của Hội đồng Quản trị An sinh Xã hội dự báo Quỹ hưu trí có thể cạn nguồn dự trữ vào năm 2032 nếu Quốc hội không có biện pháp cải cách.

Trong khi các nghị sỹ Cộng hòa đánh giá những cải thiện về thời gian xử lý hồ sơ và dịch vụ trực tuyến là dấu hiệu cho thấy SSA đang hoạt động hiệu quả hơn, còn các nghị sỹ Dân chủ cho rằng người dân tại nhiều địa phương vẫn phải chờ đợi lâu để tiếp cận dịch vụ và kêu gọi chính quyền tiếp tục tăng nguồn lực cho cơ quan này./.

Chính sách giảm thuế của ông Trump giúp gần 30 triệu người Mỹ hưởng lợi Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết khoảng 5,7 triệu người khai thuế theo diện miễn thuế tiền boa, trong khi 23 triệu người khác đã tận dụng chính sách miễn thuế đối với thu nhập làm thêm giờ.

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