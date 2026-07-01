Từ 1/7, nhiều giao dịch doanh nghiệp phải xác thực khuôn mặt

Bắt đầu từ hôm nay (1/7), nhiều giao dịch chuyển khoản của khách hàng doanh nghiệp sẽ được áp dụng cơ chế xác thực bảo mật nâng cao theo quy định tại Thông tư 77 của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, nhằm nâng cao an toàn cho các dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng, ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Đáng chú ý, Thông tư 77 yêu cầu áp dụng biện pháp xác thực nâng cao đối với các giao dịch trực tuyến có giá trị lớn hoặc vượt ngưỡng quy định, đặc biệt đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật đối với ứng dụng ngân hàng điện tử như kiểm soát tính toàn vẹn của ứng dụng, phát hiện thiết bị đã bị can thiệp (root, jailbreak), ngăn chặn ứng dụng giả mạo hoặc bị chỉnh sửa cũng được quy định chặt chẽ.

Theo quy định, các tổ chức tín dụng phải thiết lập thêm hàng rào bảo mật đối với nhóm khách hàng có rủi ro cao hoặc các giao dịch giá trị lớn. Một trong những thay đổi đáng chú ý là nhiều lệnh chuyển tiền, rút tiền trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện nếu thiếu bước phê duyệt trực tiếp và xác thực sinh trắc học khuôn mặt của người đại diện theo pháp luật.

Thực hiện thông tư, nhiều ngân hàng thương mại thông báo, từ hôm nay 1/7, nếu thông tin tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa được cập nhật, hệ thống có thể tạm dừng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử, bao gồm chuyển khoản và rút tiền trực tuyến.

Theo thông báo của ABBank, từ ngày 1/7, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải trực tiếp phê duyệt và thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các giao dịch thuộc diện áp dụng theo quy định mới.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai xác thực sinh trắc học và điều chỉnh cơ chế phân quyền phê duyệt trên nền tảng ABBank Business. Quy định mới được áp dụng đối với hai nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải trực tiếp phê duyệt và thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các giao dịch thuộc diện áp dụng theo quy định mới. (Ảnh: Vietnam+)

Đối với các tổ chức mới mở tài khoản tại ABBank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền, thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày trở lên sẽ yêu cầu người đại diện theo pháp luật trực tiếp phê duyệt và xác thực khuôn mặt.

Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán đơn giản theo mô hình "Người nhập và duyệt," người đại diện theo pháp luật phải thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày.

ABBank cũng điều chỉnh quyền hạn của tài khoản "Người nhập và duyệt."Theo đó, các giao dịch vượt ngưỡng quy định chỉ được khởi tạo khi người thực hiện là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, người dùng chỉ được phép phê duyệt các lệnh do chính mình tạo lập và không được phê duyệt giao dịch do người dùng khác khởi tạo.

Ngân hàng này cũng lưu ý, các giao dịch có giá trị thấp hơn các ngưỡng nêu trên vẫn được thực hiện theo quy trình hiện hành và không yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Tương tự, ACB cũng yêu cầu khách hàng doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp áp dụng kế toán đơn giản) phải đăng ký tối thiểu hai vai trò giao dịch trên nền tảng ACB ONE BIZ.

Cụ thể, doanh nghiệp phải có một người sử dụng với vai trò “Kế toán trưởng” để tạo giao dịch và một người dùng với quyền “Duyệt lệnh,” ưu tiên là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền. Các tài khoản đang được phân quyền “Tất cả các quyền” phải chuyển sang quyền “Duyệt lệnh” và bổ sung thêm người dùng thực hiện chức năng tạo giao dịch.

TPBank cũng là một trong những ngân hàng sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 77. Ngân hàng đã triển khai cơ chế phân loại giao dịch theo hình thức xác thực trên nền tảng TPBank Biz dành cho khách hàng tổ chức.

Thay vì áp dụng một ngưỡng giao dịch chung cho mọi khách hàng, TPBank Biz sẽ phân loại doanh nghiệp theo từng nhóm và áp dụng các yêu cầu xác thực tương ứng. Trong đó, phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt kết hợp mã OTP sẽ được triển khai linh hoạt tùy theo đặc điểm của từng nhóm khách hàng.

Đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, khách hàng sẽ phải xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày. Yêu cầu này cũng áp dụng đối với các giao dịch thanh toán hóa đơn có giá trị trên 100 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị trên 100 triệu đồng/ngày, cũng như các giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với TPBank dưới 12 tháng theo quy định của ngân hàng, người đại diện hợp pháp sẽ phải thực hiện xác thực khuôn mặt khi phê duyệt các giao dịch chuyển tiền, thanh toán có giá trị trên 50 triệu đồng/lần hoặc trên 100 triệu đồng/ngày.

Đại diện TPBank cho biết an toàn bảo mật và tối ưu vận hành luôn là hai bài toán không thể tách rời. Việc tích hợp chặt chẽ các chuẩn mực từ Thông tư 77/2025/TT-NHNN vào một không gian số hợp nhất chính là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành bền bỉ của TPBank. Không chỉ kiến tạo một môi trường giao dịch an toàn ở mức cao nhất, TPBank Biz còn vươn mình trở thành bệ phóng đắc lực, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt tự tin chuyển đổi số, tối ưu nguồn lực và nâng tầm hiệu quả hoạt động./.