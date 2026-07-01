Liên minh Visa, Mastercard và Coinbase thành lập mạng lưới stablecoin mới

Liên minh gồm Visa, Mastercard, Coinbase cùng nhiều doanh nghiệp khác đã công bố thành lập mạng lưới stablecoin mới mang tên Open Standard trong ngày 30/6, nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi các đồng tiền số ổn định trên toàn cầu.

Theo thông báo, Open Standard quy tụ hơn 140 doanh nghiệp tham gia mạng lưới stablecoin và sẽ phát hành một đồng stablecoin mới có giá trị neo theo đồng USD có tên Open USD. Đồng tiền số này dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Liên minh cho biết mục tiêu của dự án là đẩy nhanh quá trình ứng dụng stablecoin trên phạm vi toàn cầu bằng cách giải quyết những rào cản mà các doanh nghiệp đang gặp phải khi mở rộng việc sử dụng loại tài sản số này.

Ông Zach Abrams, Giám đốc điều hành sáng lập của Open Standard, cho rằng các stablecoin hiện nay có nhiều ưu điểm, nhưng để được sử dụng ở quy mô lớn, doanh nghiệp cần một giải pháp có tính mở, chi phí thấp, khả năng xử lý giao dịch cao, dễ tiếp cận và phù hợp với lợi ích của nhiều bên tham gia.

Theo cơ chế của Open Standard, các doanh nghiệp sẽ có thể phát hành và quy đổi Open USD mà không phải chịu phí cũng như không bị giới hạn về khối lượng giao dịch, qua đó hỗ trợ việc mở rộng quy mô sử dụng.

Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận thu được từ nguồn tài sản dự trữ bảo chứng cho Open USD cũng sẽ được chia sẻ giữa các thành viên của liên minh sau khi trừ chi phí quản lý và vận hành.

Stablecoin là loại tài sản số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định bằng cách neo với các đồng tiền pháp định như USD hoặc euro. Năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật GENIUS, thiết lập khuôn khổ pháp lý và các quy định ở cấp liên bang đối với stablecoin.

Khi đó, nhiều chuyên gia nhận định đây là đạo luật đầu tiên của Mỹ được xây dựng nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiền số, mở đường để các tài sản kỹ thuật số dần trở thành phương tiện thanh toán và chuyển tiền phổ biến trong đời sống.

Tuy nhiên, đến nay stablecoin vẫn chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ giao dịch các loại tiền số khác và chưa được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động thanh toán hàng ngày.

Bà Carolyn Weinberg, Giám đốc sản phẩm và đổi mới của công ty dịch vụ tài chính BNY, nhận định mô hình stablecoin với cơ chế quản trị trung lập và chia sẻ lợi ích kinh tế giữa các thành viên là sự kết hợp hiếm có, có thể mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo cho thị trường tài sản số.

Trước đó, vào năm 2024, một số công ty công nghệ tài chính và doanh nghiệp tiền số cũng đã hợp tác thành lập mạng lưới stablecoin toàn cầu mang tên Global Dollar Network./.

500 tỷ USD tiền gửi ngân hàng Mỹ có nguy cơ chảy sang stablecoin Tổng thống Trump đã ký ban hành một đạo luật thiết lập khung quản lý ở cấp liên bang đối với stablecoin. Đạo luật này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các đồng tiền số neo theo USD.

​