MB chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 10%, cổ đông sắp nhận hơn 8.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

Theo đó, ngày 10/7/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu MBB được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 17/7/2026.

Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MB dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025.

Về nghĩa vụ thuế, MB sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân trên tổng số tiền cổ tức trước khi thực hiện chi trả theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Bên cạnh khoản 8.055 tỷ đồng dành để trả cổ tức tiền mặt, MB dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Tổng giá trị chi trả cổ tức theo kế hoạch đạt hơn 20.137 tỷ đồng.

Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức là một trong ba cấu phần thuộc kế hoạch tăng vốn của MB trong năm 2026. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 22.137 tỷ đồng, tương đương 27,5%.

Quý 1, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.628 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.703 tỷ đồng, tăng gần 15%./.

MB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 15%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng Ngân hàng Quân đội đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% và mở rộng vốn điều lệ lên gần 103.000 tỷ đồng năm 2026, với kế hoạch phát hành cổ phiếu lớn.