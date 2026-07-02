Khoản vay nhỏ được nâng hạn mức lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Nhiều quy định mới mang lại lợi ích trực tiếp cho người vay vốn tại ngân hàng và công ty tài chính, từ nâng ngưỡng vay giá trị nhỏ đến thay đổi thứ tự thu nợ quá hạn.

Theo đó, kể từ ngày 15/8/2026, khoản vay có giá trị nhỏ là khoản vay không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác.

Như vậy, so với quy định hiện hành (100 triệu đồng), ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ được nâng lên.

Ngân hàng Nhà nước cho biết số liệu tổng hợp về hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cho thấy dư nợ bình quân mỗi khách hàng đã ở mức gần 300 triệu đồng.

Trong khi đó, ngưỡng 100 triệu đồng không còn phản ánh đúng nhu cầu vốn trên thực tế, do đó việc nâng lên 400 triệu đồng sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và giảm bớt thủ tục đối với các khoản vay quy mô nhỏ.

Thông tư 29 cũng quy định tổ chức tín dụng và khách hàng được quyền thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, đối với khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thực hiện theo nguyên tắc thu nợ gốc trước, thu lãi sau.

Nhận định về sự thay đổi này, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho biết việc nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng có ý nghĩa tích cực đối với cả ngân hàng và khách hàng.

Theo ông Tùng, mức điều chỉnh phù hợp với mặt bằng thu nhập và nhu cầu tín dụng hiện nay, giúp đơn giản hóa thủ tục, mở rộng khả năng tiếp cận vốn, nhất là với khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, qua đó góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.

Chính sách này cũng tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động cấp tín dụng theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước./.

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