Du khách Singapore có thể quét VietQRGlobal thanh toán tại Việt Nam

Ngày 2/7, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Liquid Group (Singapore) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore, giúp người dùng sử dụng các ứng dụng thanh toán của Singapore thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán VietQRGlobal tại Việt Nam.

Sự kiện góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và hợp tác kinh tế số, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, an toàn hơn cho du khách Singapore và đáp ứng nhu cầu của các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025. Cùng với thương mại và đầu tư, du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực, kéo theo nhu cầu về các phương thức thanh toán số hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng qua, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong nhiều năm. Singapore là một trong những thị trường khách tăng trưởng tích cực. Khảo sát của Tập đoàn Sân bay Changi cho thấy cứ 5 người Singapore thì có 3 người từng đến Việt Nam và 95% số người được hỏi mong muốn quay lại.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện của người dân và du khách, đồng thời hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch và chuyển đổi số. Du khách Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia tại Singapore để quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam.

Cơ chế xử lý giao dịch theo thời gian thực và quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và đồng Việt Nam (VND) giúp du khách thanh toán nhanh chóng tại cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm mua sắm trên toàn quốc mà không cần sử dụng tiền mặt hay đổi ngoại tệ. Trải nghiệm thanh toán liền mạch, tương tự tại quốc gia mình, góp phần nâng cao sự thuận tiện và mức độ hài lòng của du khách.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo NAPAS, VietinBank và Liquid Group kết nối thanh toán QR hai nước. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: “Việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore là bước tiến quan trọng trong lộ trình mở rộng kết nối thanh toán của NAPAS trong khu vực. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia và chuẩn VietQR, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác mở rộng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kinh tế số.”

Trong khi đó, đại diện VietinBank, Chủ tịch Trần Minh Bình cũng cho biết là ngân hàng quyết toán trong thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam - Singapore, VietinBank định hướng không ngừng mở rộng hệ sinh thái tài chính số toàn diện cho khách hàng.

"VietinBank sẽ cùng đối tác mở rộng mạnh mẽ mạng lưới chấp nhận thanh toán, đưa VietQRGlobal đến gần hơn với du khách Singapore, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kết nối kinh tế số giữa Việt Nam - Singapore,” ông Bình nhấn mạnh./.