SIMO giúp ngăn chặn hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi lừa đảo

Ngày 2/7, tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước về kết quả 6 tháng đầu năm, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết tính đến ngày 29/6 hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo hơn 4,6 triệu lượt khách hàng về nguy cơ lừa đảo, giúp hơn 1,5 triệu giao dịch được chủ động dừng hoặc hủy, qua đó ngăn chặn thất thoát trên 5.200 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cũng cho hay, bên cạnh "lá chắn" SIMO, chiến dịch làm sạch dữ liệu và xác thực sinh trắc học cũng ghi nhận những con số kỷ lục nhằm chặn đứng nguy cơ sử dụng tài khoản rác cho mục đích bất hợp pháp.

Tính đến ngày 26/6, toàn ngành ngân hàng đã có hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số. Hiện, hệ thống ghi nhận có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip qua điện thoại, 64 tổ chức tín dụng triển khai thiết bị tại quầy và 22 tổ chức tín dụng cùng 7 trung gian thanh toán đã tích hợp chính thức ứng dụng VNeID.

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Hoàng Minh Tiến cho biết thêm, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng các lỗ hổng bảo mật (của thiết bị người dùng và công nghệ sinh trắc học) thực hiện tấn công vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm, cuối năm 2025 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN, đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức trong Ngành thực hiện các biện pháp tăng cường bảo mật trong thanh toán trực tuyến.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải bảo đảm giải pháp khớp đúng thông tin sinh trắc học phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo thông tin sinh trắc học của vật thể sống (Presentation Attack Detection - PAD) đáp ứng tiêu chuẩn ISO 30107 cấp độ 2 (Level 2) để phòng, chống gian lận, giả mạo khách hàng qua hình ảnh, video, mặt nạ 3D (có hiệu lực từ ngày 1/7); định kỳ kiểm thử hệ thống bằng mô phỏng tấn công Deepfake để đánh giá khả năng phòng thủ./.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh thanh toán số, siết an toàn và chống gian lận Thanh toán không tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh trong đầu năm 2026 với mức tăng hơn 40% về số lượng giao dịch, cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét sang thanh toán điện tử trong nền kinh tế.