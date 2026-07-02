Phó Thống đốc: Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng

Ngày 2/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026 với chủ trì là Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà.

Chia sẻ tại họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết trong những tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường tạo sức ép lớn lên thị trường hàng hóa, tài chính quốc tế. Giá dầu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, các ngân hàng trung ương phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại.

"Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam," Phó Thống đốc cho hay.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Về điều hành tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

"Với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025," Phó Thống đốc cho biết.

Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngay từ cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã công khai nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh. Song song với đó, cơ quan quản lý tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là bất động sản, đồng thời ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Cùng với những công cụ thông thường, nhà điều hành cũng đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm hỗ trợ việc tăng trưởng tín dụngtheo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế biểu tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế chia sẻ thêm, chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với quy mô ban đầu là 15.000 tỷ đồng. Sau 04 lần nâng quy mô và được mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia thành Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, đến nay, quy mô Chương trình là 185.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 5/2026, doanh số giải ngân lũy kế của Chương trình đạt khoảng 219.000 tỷ đồng (đạt 118,4% quy mô Chương trình) với trên 79.900 lượt khách hàng được giải ngân.

Cũng theo ông Bắc, chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 12 tháng triển khai, đến cuối tháng 5/2026, doanh số giải ngân lũy kế của Chương trình đối với khách hàng có tên trong danh sách Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố và có bản đăng ký đạt khoảng 4.200 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Phố Cà, xã Thanh Liêm (Ninh Bình) đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, từ ngày 29/5/2026, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với các lĩnh vực này khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ triển khai các dự án có quy mô đầu tư lớn, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản thông báo tới các ngân hàng thương mại về việc các ngân hàng thương mại được loại trừ dư nợ tín dụng hoặc cho vay mới phát sinh đối với các khách hàng nhằm triển khai các dự án nêu trên khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng hàng năm.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng đang tích cực triển khai nhiều chương trình tín dụng khác như cho vay nhà ở xã hội; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số; cùng các chương trình tín dụng chính sách.

Theo Phó Thống đốc, các giải pháp tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực, đồng bộ nhằm hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40% Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%, nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và mở rộng vốn vay.