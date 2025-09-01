MB đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tại trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước” diễn ra ngày 30/8.

Đây là sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước - đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho MB vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong lao động sản xuất gắn với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện MB, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này.

Phần thưởng là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của MB trong hơn ba thập kỷ phát triển. Với vị thế là một trong Big5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

MB chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 35%, gồm cả tiền mặt và cổ phiếu MB dự kiến chia cổ tức 3% tiền mặt và 32% cổ phiếu, nâng vốn điều lệ vốn điều lệ từ hơn 61.022 tỷ đồng lên 80.748 tỷ đồng và duy trì tăng trưởng bền vững trong năm 2024.