MB đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngân hàng Quân đội vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Hội nghị doanh nghiệp 80 năm đồng hành cùng đất nước, ghi nhận đóng góp quốc phòng.

Đại diện MB, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc, đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này. (Ảnh: Vietnam+)
Tại trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước” diễn ra ngày 30/8.

Đây là sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước - đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho MB vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong lao động sản xuất gắn với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện MB, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này.

Phần thưởng là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của MB trong hơn ba thập kỷ phát triển. Với vị thế là một trong Big5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

