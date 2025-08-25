MB hoàn tất tăng vốn điều lệ gần 81.000 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn hệ thống

Ngày 25/8, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 6,1 tỷ lên gần 8,1 tỷ đơn vị, sau khi hoàn tất phát hành hơn 1,95 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 115.707 cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 32% (mỗi 100 cổ phiếu nhận thêm 32 cổ phiếu mới), nguồn vốn lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2024. Số cổ phiếu lẻ, hơn 47.600 đơn vị, được chuyển cho Công đoàn cơ sở MB quản lý.

Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của MB tăng 32%, đạt 80.550 tỷ đồng. Với mức này, MB đã vượt loạt ngân hàng lớn khác như VPBank (79.339 tỷ đồng), Techcombank (70.649 tỷ đồng) và BIDV (70.214 tỷ đồng), trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ hai hệ thống, chỉ sau Vietcombank (83.557 tỷ đồng).

MB cũng là một trong những ngân hàng có tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao nhất hệ thống trong năm 2025, trong khi hai ngân hàng tư nhân lớn là Techcombank và VPBank không thực hiện phương án này. Việc trả cổ tức lớn giúp MB gia tăng vị thế trong bảng xếp hạng vốn điều lệ toàn ngành.

Dự kiến trong thời gian tới, bảng xếp hạng vốn điều lệ ngân hàng sẽ có sự thay đổi khi nhóm Big3 đang triển khai nhiều kế hoạch tăng vốn.

Trong 6 tháng đầu năm MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng 18,3%; tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2024. Cho vay khách hàng đạt gần 880.000 tỷ đồng (tăng 13,3%), tiền gửi khách hàng hơn 783.000 tỷ đồng (tăng 9,7%). Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt gần 297.000 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tiền gửi./.

