Pháp có thêm gần 35.000 triệu phú bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm

Theo báo Le Monde, số người sở hữu khối tài sản trị giá từ 1 triệu USD trở lên tại Pháp đã tăng thêm gần 35.000 người trong năm 2025, bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý được Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) công bố trong Báo cáo Tài sản toàn cầu năm 2025.

Báo cáo cho thấy số triệu phú trên toàn thế giới tiếp tục lập mức cao kỷ lục, tăng thêm gần 1 triệu người so với năm trước.

Để bảo đảm tính thống nhất khi so sánh giữa các quốc gia, UBS quy đổi toàn bộ tài sản sang USD và tính những cá nhân sở hữu khối tài sản trên 1 triệu USD, bao gồm cả tài sản tài chính như cổ phiếu, tiền gửi và tài sản phi tài chính như bất động sản.

Tại Pháp, số lượng triệu phú tăng gần 35.000 người trong vòng một năm, tương đương mức tăng 1,5%, ngang với mức tăng chung của thế giới. Kết quả này đạt được trong bối cảnh nền kinh tế Pháp chỉ tăng trưởng 0,9% trong năm 2025.

Theo tờ Le Monde, diễn biến này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng các cuộc tranh luận về chính sách đánh thuế đối với người có tài sản lớn trong quá trình thảo luận ngân sách vào mùa Thu tới.

Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận mức tăng mạnh nhất về số triệu phú, với hơn 440.000 người mới, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú tăng thêm trên toàn cầu.

Theo UBS, các hộ gia đình Mỹ hưởng lợi đáng kể từ sự tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Sau Mỹ, các quốc gia có số triệu phú tăng mạnh nhất lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp.

Báo cáo cũng cho thấy số lượng triệu phú không phản ánh hoàn toàn sức mạnh kinh tế hay mức sống bình quân của mỗi quốc gia. Những nước có tỷ lệ triệu phú cao nhất thường là các trung tâm tài chính hoặc áp dụng chính sách thuế thuận lợi. Luxembourg đứng đầu với gần một trong sáu người trưởng thành sở hữu tài sản trên 1 triệu USD, tiếp đến là Thụy Sĩ với khoảng một trong bảy người.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), khoảng 10% dân số là triệu phú, trong khi tỷ lệ này tại Mỹ và Hà Lan vào khoảng 9%. Ở Pháp và Anh, tỷ lệ triệu phú chỉ đạt khoảng 4,5%.

Theo các tác giả báo cáo, văn hóa đầu tư là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng tích lũy tài sản.

Những quốc gia có tỷ lệ người dân đầu tư vào thị trường chứng khoán cao, tỷ lệ sở hữu nhà lớn, hệ thống hưu trí dựa trên tích lũy vốn phát triển và chính sách thuế khuyến khích đầu tư thường ghi nhận tốc độ gia tăng tài sản nhanh hơn.

Chuyên gia kinh tế James Mazeau của UBS cho biết sự gia tăng tài sản đặc biệt rõ nét ở các quốc gia có truyền thống đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tại Mỹ, khoảng 80% tài sản của các hộ gia đình đến từ các tài sản tài chính, trong khi tỷ lệ này tại Pháp là 47%.

Bên cạnh sự gia tăng số triệu phú, nhóm tỷ phú trên thế giới cũng tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Báo cáo thống kê có 3.302 tỷ phú trên toàn cầu, tăng 13% so với năm 2024. Tổng giá trị tài sản của nhóm này tăng 25%, cao hơn nhiều so với mức tăng 10,8% của tổng tài sản toàn cầu - mức cao nhất kể từ năm 2017.

Xét về tài sản bình quân trên mỗi người trưởng thành, Thụy Sĩ tiếp tục đứng đầu thế giới với mức trung bình 910.382 USD/người. Mỹ đứng thứ hai với 696.277 USD, tiếp theo là Luxembourg với 654.732 USD. Pháp xếp thứ 15 với mức tài sản bình quân 341.359 USD/người, ngay sau Đức.

Tuy nhiên, UBS cũng lưu ý rằng sự gia tăng tài sản không đồng nghĩa với việc khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp. Ngược lại, tài sản trung vị - chỉ số phản ánh mức tài sản của người dân ở giữa phân bố, đã giảm tại nhiều quốc gia, cho thấy chênh lệch giữa nhóm giàu nhất và phần còn lại của xã hội ngày càng lớn.

Thụy Sĩ, dù dẫn đầu thế giới về tài sản bình quân, chỉ đứng thứ tám nếu xét theo tài sản trung vị. Mỹ đứng thứ hai về tài sản bình quân nhưng chỉ xếp thứ 28 về tài sản trung vị, phản ánh mức độ bất bình đẳng cao.

Trong khi đó, Pháp xếp thứ 14 về tài sản trung vị, cao hơn một bậc so với thứ hạng về tài sản bình quân. Điều này cho thấy dù bất bình đẳng vẫn gia tăng, Pháp vẫn là một trong những quốc gia có cơ chế phân phối lại thu nhập hiệu quả nhất ở châu Âu./.

Pháp vươn lên dẫn đầu châu Âu về số triệu phú tài chính Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ phản ánh đà phục hồi của ngành tài chính Pháp mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của trung tâm tài chính Paris trong bối cảnh hậu Brexit.