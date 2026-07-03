Dư nợ vượt 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước kiên định hỗ trợ tăng trưởng

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức từ biến động toàn cầu và yêu cầu tăng trưởng cao trong nước, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, giữ ổn định mặt bằng lãi suất, điều tiết tín dụng hợp lý và kiểm soát tỷ giá.

Chính sách tiền tệ chủ động, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Theo Thống đốc, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra các mục tiêu phát triển rất cao cho giai đoạn 2026-2030, trong đó có mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, ngành Ngân hàng đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ ổn định tỷ giá.

Về lãi suất, Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước đã liên tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm mặt bằng lãi suất và đạt kết quả tích cực. Theo ông, việc các ngân hàng tuân thủ định hướng điều hành không chỉ giúp hoạt động an toàn hơn mà còn tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn. "Trong giai đoạn hiện nay, ngân hàng cần hỗ trợ doanh nghiệp vì nếu sức khỏe của doanh nghiệp yếu thì chính ngân hàng cũng bị ảnh hưởng," Thống đốc nhấn mạnh.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thuận tiện và tiết giảm chi phí. Ngành Ngân hàng cũng tiếp tục là một trong những lĩnh vực đi đầu về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Thống đốc cũng cho biết tính đến 29/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm trước, bổ sung khoảng 1,4 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết cơ cấu tín dụng tiếp tục phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các ngành ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Đến cuối tháng 5/2026, khoảng 77% tổng dư nợ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm 22,09%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,84%. Một số lĩnh vực ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như xuất khẩu tăng 20,53% và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 26,36%.

Về điều hành lãi suất, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, qua đó hỗ trợ nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất và tiếp tục công khai thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử để khách hàng thuận tiện tham khảo khi tiếp cận vốn.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, ngày 9/4/2026, Ngân hàng Nhà nước đã làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại. Sau cuộc họp, các ngân hàng thống nhất giảm lãi suất tiền gửi đối với các khoản huy động mới từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, đồng thời giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Đối với điều hành tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Năm 2026, mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, đồng thời có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy diễn biến thực tế để bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cũng theo Phó Thống đốc, ngay từ cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã công khai nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, các ngân hàng được yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là bất động sản, nhằm hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Điều hành tỷ giá linh hoạt, theo dõi sát thị trường vàng

Thông tin về thị trường vàng, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết giá vàng vẫn diễn biến phức tạp do tác động của căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự và cạnh tranh chiến lược trên phạm vi toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường quản lý và triển khai các biện pháp ổn định thị trường theo thẩm quyền.

Cũng tại Hội nghị, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường.

Tỷ giá chỉ tăng 0,07% trong 6 tháng đầu năm. (Ảnh: Vietnam+)

Các căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự tại nhiều khu vực đã tác động mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu, làm gia tăng biến động dòng vốn và tỷ giá, tạo sức ép đối với điều hành chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có Việt Nam. Trong nước, nền kinh tế vẫn tiếp tục xử lý những điểm nghẽn nội tại, dù nhiều đột phá chiến lược đã từng bước được tháo gỡ.

Theo ông Quang, Ngân hàng Nhà nước đã bám sát diễn biến thị trường để điều tiết tiền tệ hợp lý, bảo đảm thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở và hoán đổi ngoại tệ với nhiều kỳ hạn và khối lượng khác nhau.

Mặc dù tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu nhiều áp lực từ diễn biến quốc tế, mặt bằng lãi suất USD duy trì ở mức cao cùng những khó khăn về cung - cầu ngoại tệ trong nước và yếu tố kỳ vọng của thị trường, Ngân hàng Nhà nước vẫn điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trường, góp phần hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ các công cụ điều hành như lãi suất, thanh khoản tiền đồng và can thiệp ngoại tệ khi cần thiết nhằm ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đến ngày 30/6/2026, tỷ giá liên ngân hàng ở mức khoảng 26.308 VND/USD, tăng 0,07% so với cuối năm 2025./.

Phó Thống đốc: Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 26/6/2026, tín dụng toàn hệ thống tăng 7,41% so với cuối năm 2025, đồng thời tiếp tục điều hành linh hoạt để hướng dòng vốn vào sản xuất, lĩnh vực ưu tiên...