Hiệp hội Ngân hàng đề xuất 5 giải pháp giảm áp lực cho hệ thống tín dụng

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 3/7, Tiến sỹ Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đánh giá cao công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh nhiều thách thức, đồng thời chỉ ra những khó khăn của hệ thống tổ chức tín dụng và đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững.

Theo Tiến sỹ Đào Minh Tú, 6 tháng đầu năm 2026, ngành Ngân hàng hoạt động trong bối cảnh nhiều sức ép từ cả trong và ngoài nước. Xung đột địa chính trị, biến động chính sách của các nền kinh tế lớn và sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu tiếp tục tạo áp lực. Trong nước, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn và chất lượng tín dụng.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng chỉ ra, hệ thống các tổ chức tín dụng đang phải đối mặt với một số khó khăn, vướng mắc như sự mất cân đối cung-cầu vốn. Thực tế cho thấy, nhu cầu vốn đầu tư của nền kinh tế hiện nay là rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng qua kênh tín dụng gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ huy động vốn tăng trưởng thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng.

Áp lực này kéo theo bài toán lãi suất. Theo Tiến sỹ Đào Minh Tú, giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp là chủ trương đúng nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn tài chính của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mang tính trung và dài hạn thay vì để các ngân hàng thương mại tự gánh toàn bộ chi phí.

Ngân hàng nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh áp lực nguồn vốn, tình hình khó khăn của doanh nghiệp đang kéo theo nguy cơ nợ xấu hiện hữu và tiềm ẩn rất lớn, đặc biệt dưới tác động của thị trường bất động sản.

Một rào cản khác là khâu xử lý tài sản đảm bảo. Khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực, tốc độ xử lý nợ xấu có dấu hiệu chậm lại do việc luật hóa các quy định thu hồi nợ chưa cụ thể, gây ra nhiều vướng mắc.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, những rủi ro trong thanh toán số như việc khai thác dữ liệu khách hàng, xác minh tài sản đảm bảo và tình trạng lừa đảo công nghệ cao cũng đang là thách thức lớn. Dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp chế tài, hệ thống vẫn cần những chính sách đề xuất kịp thời hơn để ngăn chặn rủi ro từ sớm.

Từ thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển mạnh thị trường vốn trung và dài hạn, nhất là thị trường chứng khoán, trái phiếu và các quỹ đầu tư để giảm áp lực cung ứng vốn cho hệ thống ngân hàng.

Thứ hai, các chương trình tín dụng ưu đãi cần được xây dựng sát thực tiễn, có sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước ngay từ khâu thiết kế để bảo đảm tính khả thi.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện và đồng bộ các quy định pháp luật liên quan, nhất là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ vướng mắc trong xử lý tài sản bảo đảm và thu hồi nợ.

Thứ tư, cần có chính sách rõ ràng, cụ thể hơn đối với tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để các ngân hàng thương mại có cơ sở mạnh dạn cho vay, thay vì chỉ dừng ở các quy định mang tính định hướng.

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo Tiến sỹ Đào Minh Tú, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cùng các ngân hàng thương mại đã tổng hợp nhiều vướng mắc thực tiễn và gửi kiến nghị tới Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi các luật liên quan./.

Dư nợ vượt 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước kiên định hỗ trợ tăng trưởng Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm trước, bổ sung khoảng 1,4 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế.

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