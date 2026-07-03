Kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu ổn định trở lại

Theo dữ liệu công bố ngày 3/7, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do S&P Global khảo sát đã tăng lên 50, từ mức 48,5 của tháng trước.

Con số này cũng cao hơn so với ước tính sơ bộ 49,5 và đúng ngưỡng 50-ranh giới phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Như vậy, hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 6/2026 tốt hơn so với ước tính ban đầu, cho thấy nền kinh tế khu vực đồng tiền chung đang ổn định thay vì tiếp tục suy giảm như lo ngại trước đó.

Ông Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết đà suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã chậm lại trong tháng 6/2026, kết hợp với sự tăng trưởng của ngành sản xuất, cho thấy nền kinh tế khu vực đã ổn định sau hai tháng suy giảm liên tiếp.

Theo ông, diễn biến này cho thấy khả năng phục hồi của khu vực trước những biến động tại Trung Đông-yếu tố từng làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến niềm tin thị trường. Dù giá dầu đã giảm mạnh sau các cuộc đàm phán hòa bình, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023 trong tháng 6/2026 và có thể tiếp tục thắt chặt nếu áp lực giá chưa hạ nhiệt.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương châu Âu đang có sự chia rẽ về hướng đi tiếp theo. Tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Bồ Đào Nha tuần này, một số quan chức cho rằng đợt tăng lãi suất gần nhất có thể đã là đủ.

Trong khi bức tranh toàn khu vực Khu vực đồng tiền chung châu Âu có dấu hiệu ổn định, diễn biến tại các nền kinh tế lớn lại phân hóa rõ rệt. Tại Pháp, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục suy giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 6, do nhu cầu yếu và áp lực lạm phát vẫn cao.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng dịch vụ của S&P Global tăng lên 46,8 từ mức 44,3 của tháng 5, nhưng vẫn dưới ngưỡng 50-cho thấy sự suy giảm. Chỉ số PMI tổng hợp của Pháp cũng tăng lên 47,2 từ 44,9, nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng tăng trưởng và thấp hơn dự báo ban đầu.

Các nhà kinh tế của S&P Global cho rằng nền kinh tế Pháp vẫn đang bị kìm hãm bởi nhu cầu yếu, niềm tin kinh doanh thấp và áp lực giá cao.

Tại Đức, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục suy giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 6, nhưng mức giảm đã chậm lại. Chỉ số nhà quản trị mua hàng dịch vụ tăng lên 48,6 từ 48,1, cao hơn ước tính ban đầu 46,8. Dù vậy, nhu cầu mới tiếp tục giảm tháng thứ tư liên tiếp, cả trong nước lẫn từ nước ngoài. Áp lực chi phí tại Đức cũng hạ nhiệt, với lạm phát giá đầu vào giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, một phần nhờ giá nhiên liệu giảm.

Tại Italy, lĩnh vực dịch vụ đã tăng trưởng trở lại trong tháng 6 sau ba tháng suy giảm liên tiếp. Chỉ số nhà quản trị mua hàng tăng lên 50,2 từ mức 49,4 của tháng 5, vượt ngưỡng 50 lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. Diễn biến tích cực hơn đến từ việc áp lực chi phí giảm mạnh.

Chỉ số lạm phát chi phí đầu vào của Italy giảm xuống 62,1 từ 66,7, trong khi giá bán cũng hạ nhiệt. Lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại, góp phần hỗ trợ đà phục hồi nhẹ của ngành dịch vụ./.

Kinh tế Eurozone phát tín hiệu ổn định sau nhiều tháng suy giảm Theo khảo sát của S&P Global công bố ngày 23/6, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone đạt 49,5 điểm, tăng từ mức 48,5 điểm của tháng 5/2026 và là mức cao nhất trong ba tháng.

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