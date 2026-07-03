Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm cầm quyền

Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy 1 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Munteanu nêu rõ: “Hôm nay, nhiệm kỳ của tôi trên cương vị Thủ tướng kết thúc".

Mặc dù không đề cập lý do cụ thể cho quyết định này, song ông Munteanu cho biết đã đưa ra quyết định này sau khi nhận thấy không còn có thể thực hiện nhiệm vụ "theo các nguyên tắc và niềm tin" của mình.

Ông Alexandru Munteanu giữ chức Thủ tướng Moldova từ tháng 11/2025.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Moldova tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, hôm 3/6, EU đã nhất trí đưa Moldova sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình gia nhập liên minh này./.

Quốc hội Moldova bầu ông Alexandru Munteanu làm Thủ tướng Tân Thủ tướng đối mặt với thách thức lớn như khó khăn kinh tế kéo dài, lạm phát cao do hậu quả của xung đột tại Ukraine láng giềng và việc Moldova phải thực hiện các cải cách khó khăn để hội nhập EU.