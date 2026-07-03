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Khai mạc Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi chưa từng có trong 100 năm, tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn...

Hải Yến
Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)
Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 3/7, tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14 đã khai mạc, với chủ đề “Quản trị toàn cầu và hợp tác an ninh quốc tế: Công lý, sáng tạo và chia sẻ.”

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi chưa từng có trong 100 năm, tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn, các cuộc xung đột địa chính trị tái diễn, những rủi ro, thách thức và thiếu hụt quản trị ngày càng nổi bật.

Để đối phó với những thách thức trên, ông Hàn Chính đưa ra đề xuất 4 điểm gồm: kiên định duy trì và bảo vệ vai trò và vị thế của Liên hợp quốc (LHQ); làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong các cơ chế đa phương; thúc đẩy hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu; tăng cường quản trị trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Hàn Chính, Trung Quốc luôn thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh của mình với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 để cùng các bên xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường phối hợp và hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương khác và bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển.

Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng chính sách mở cửa cấp cao và hợp tác với các nước khác để thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, có lợi.

Nước này sẽ tận dụng việc tổ chức Hội nghị AI thế giới và Hội nghị cấp cao Quản trị toàn cầu về AI để tăng cường trao đổi và hợp tác với các bên, thúc đẩy hình thành một hệ thống quản trị AI toàn cầu với sự đồng thuận rộng rãi.

Diễn đàn, do Đại học Thanh Hoa phối hợp với Học hội Ngoại giao Nhân dân Trung Quốc tổ chức, diễn ra từ ngày 2 - 4/7, với 4 phiên toàn thể và gần 20 phiên thảo luận nhóm.

Phiên khai mạc thu hút khoảng 400 người tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)
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(Nguồn: Vietnam+)

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