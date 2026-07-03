Hàn Quốc truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra lệnh ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 3/7 đã tiến hành truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) với cáo buộc liên quan đến vụ việc trên. Bị can được truy tố không giam giữ.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin công bố, cho biết ông Kim Myung Soo bị cáo buộc có vai trò quan trọng trong quá trình thực thi lệnh thiết quân luật ban hành vào đêm 3/12/2024, thời điểm ông đang giữ cương vị sỹ quan quân đội cấp cao nhất của Hàn Quốc.

Các công tố viên cho biết ông Kim bị cáo buộc đã không có hành động ngăn chặn khi lực lượng thiết quân luật tiến vào Quốc hội, đồng thời hỗ trợ việc thiết lập một bộ chỉ huy thiết quân luật.

Nhóm điều tra nhận định tại thời điểm đó, ông Kim nhận thức được rằng việc ban bố thiết quân luật và triển khai quân đội có dấu hiệu bất hợp pháp, nhưng vẫn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm với tư cách người đứng đầu hệ thống chỉ huy quân sự.

Theo kết quả điều tra, nhiều trợ lý của ông Kim được cho là đã cảnh báo ông nhiều lần rằng quy trình ban bố có sai sót và lực lượng quân đội tại Quốc hội cần được rút về. Một số ý kiến pháp lý cũng cho rằng quyền chỉ huy quân đội vẫn thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân ngay cả khi lệnh thiết quân luật có hiệu lực.

Tuy nhiên, ông Kim bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Yong Hyun đã trực tiếp tiếp quản quyền kiểm soát lực lượng sau tuyên bố của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, khiến ông bị loại khỏi quá trình ra quyết định và không còn quyền chỉ huy thực tế.

Cùng ngày, nhóm công tố viên đặc biệt cũng truy tố ba người khác, trong đó có ông Lee Jae Sik, cựu Phó trưởng Văn phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật./.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật 14 tướng lĩnh liên quan đến vụ thiết quân luật Trong số 14 tướng lĩnh chịu mức kỷ luật nghiêm khắc nhất liên quan đến tuyên bố thiết quân luật có 12 người bị khai trừ quân tịch, tước bỏ tư cách quân nhân và cắt giảm quyền lợi hưu trí.