Lào thống nhất một số nội dung quan trọng trước Kỳ họp Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 2/7, tại thủ đô Vientiane, Chính phủ Lào và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào đã tổ chức Phiên họp chung lần thứ nhất năm 2026 để thảo luận, trao đổi ý kiến và thống nhất đối với các vấn đề quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X, dự kiến diễn ra từ 6-10/7.

Phiên họp đã thống nhất các văn kiện sẽ đưa ra thảo luận và thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X, gồm Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, kế hoạch ngân sách nhà nước và kế hoạch tiền tệ giai đoạn 6 tháng đầu năm và Kế hoạch công tác trọng tâm giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026; Dự thảo Chương trình nghị sự quốc gia về công tác phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân; Các biện pháp thúc đẩy việc sử dụng xe điện và năng lượng thay thế; và Phương hướng phát triển khoáng sản trong giai đoạn mới dưới điều kiện mới.

Việc Chính phủ Lào và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào tổ chức Phiên họp chung để thống nhất các nội dung sẽ đưa ra thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X thể hiện trách nhiệm của Chính phủ và Quốc hội trước Trung ương Đảng, đồng thời giúp đảm bảo các quyết sách ở cấp quốc gia nhằm mang lại lợi ích tối đa cho đất nước và nhân dân Lào các dân tộc một cách thực chất./.

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