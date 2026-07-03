Đoàn Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Ngày 3/7, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026, Đoàn Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương do Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP) là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất được Hải quân Hoa Kỳ tổ chức thường niên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship - PF) do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp triển khai, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công binh, y tế và quản lý thảm họa.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên hai chương trình được kết hợp tổ chức tại Quảng Trị, tạo nên khuôn khổ hợp tác quy mô lớn với 25 hoạt động thuộc bốn nhóm lĩnh vực gồm hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai, y tế, xây dựng - sửa chữa công trình cộng đồng và giao lưu cộng đồng.

Đoàn Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương do Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đến thăm, chào xã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Tài Tình chào mừng Đoàn Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương đến thăm và làm việc tại Quảng Trị đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, giữa tỉnh Quảng Trị với các đối tác Hoa Kỳ nói riêng thời gian qua không ngừng được tăng cường, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tài Tình nhấn mạnh Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác giữa các bên trong các lĩnh vực nhân đạo, ứng phó thiên tai và hỗ trợ cộng đồng.

Trung tướng Joel Vowell cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương trong công tác chuẩn bị, triển khai các hoạt động của chương trình.

Trung tướng Joel Vowell bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì tổ chức ba hoạt động gồm: trao đổi chuyên môn về ứng dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ; trao đổi chuyên môn về xử lý vật liệu nổ; hoạt động y tế tại khu vực ven biển.

Đồng thời, đơn vị phối hợp triển khai các nội dung về hội thảo tìm kiếm nạn nhân, ứng phó thiên tai; hội nghị quản lý thảm họa và huấn luyện y tế trong quản lý thảm họa.

Theo phân công, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng phối hợp triển khai các nội dung liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn đối với tàu Lục quân Hoa Kỳ USAV Pulus Hook và thủy thủ đoàn trong thời gian tham gia các hoạt động tại Quảng Trị./.

Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương 2026 Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương là biểu tượng sinh động của tinh thần sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng.