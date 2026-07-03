Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật (Ban Chỉ đạo).

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tính đến nay, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành: xây dựng các văn bản của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời tổng hợp, phân loại các kiến nghị về chính sách, vướng mắc phát sinh qua thực tiễn công tác gửi đến từng bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các thành viên, hội viên; tổng hợp ý kiến gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan để nghiên cứu, rà soát.

Bộ Tư pháp thành lập Nhóm nghiên cứu, cho ý kiến đối với kết quả tổng rà soát và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện...

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ đang thực hiện gồm: tiếp tục hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Tại cuộc họp, Bộ Tư pháp đã báo cáo, đánh giá về kết quả hoạt động và các nhiệm vụ đang triển khai trong năm 2026, định hướng thời gian tới của Ban Chỉ đạo, trong đó có một số khó khăn, hạn chế như: thực hiện liên tục, nhiều đợt rà soát có sự trùng lặp về phạm vi rà soát, thời gian thực hiện gấp, lúng túng trong tổ chức triển khai; khó khăn về biên chế, thực hiện đồng thời nhiều công việc chuyên môn khác.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong một số trường hợp, việc xem xét, thực hiện phương án xử lý với nội dung bất cập, vướng mắc đã được phát hiện còn chậm, chưa sát với yêu cầu. Công cụ rà soát văn bản về cơ bản chưa được số hóa, ứng dụng AI, mà chủ yếu vẫn làm thủ công, dẫn đến thời gian kéo dài, cần nhiều nguồn lực.

Sau khi lắng nghe báo cáo của Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong bối cảnh yêu cầu phản ứng chính sách rất nhanh.

"Cái gì nghẽn, cái gì khó khăn, vướng mắc là phải tháo gỡ ngay. Mà muốn biết điểm nghẽn chỗ nào thì phải rà soát tổng thể, sát sao, hiệu quả," Phó Thủ tướng nêu rõ.

Khẳng định Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Chính phủ đặc biệt quan tâm, đề cao công tác hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng cho rằng các bộ, cơ quan liên quan phải cố gắng hơn rất nhiều, nỗ lực tối đa để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị kiện toàn lại, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế, chức năng nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh, yêu cầu mới và sớm chuẩn bị cuộc họp phiên thứ nhất của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ mới.

Liên quan đến tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc, nỗ lực của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương với những chuyển biến về mặt nhận thức và kết quả, tiến độ triển khai công việc.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và gửi về cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đúng thời hạn (10/7).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Thủ tướng lưu ý, báo cáo không được chung chung mà phải rõ số lượng văn bản rà soát, rõ nhóm vấn đề bất cập, nhận diện rõ nguyên nhân, rõ phương án xử lý, rõ thẩm quyền và rõ thời hạn xử lý.

Các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề phải chủ động bám sát tiến độ, gửi báo cáo chuyên đề về Bộ Tư pháp trước ngày 25/7 theo đúng kế hoạch. Báo cáo chuyên đề phải đánh giá, phân loại, đề xuất nhóm chính sách lớn, nhất là những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực vượt thẩm quyền của một bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hướng dẫn cụ thể, thống nhất, khả thi về ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng rà soát. Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ cho việc tổng rà soát của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ. Sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả thực chất.

Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục phát huy vai trò điều phối, đôn đốc, hướng dẫn nhưng không làm thay trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương.

Nhấn mạnh thời gian rất gấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những trường hợp chậm, không đáp ứng yêu cầu; tổ chức cho ý kiến thẩm định kết quả rà soát một cách thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn; phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội hoàn thành cho ý kiến thẩm định trước ngày 30/7 tới đây./.

Rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước 1/3/2027 Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ động tổ chức triển khai thực hiện các phương án xử lý đối với 508 văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027.