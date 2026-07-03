Quân đội chủ động tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu của toàn quân 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời, yêu cầu toàn quân chủ động, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai các quy hoạch ngành quốc gia của Bộ Quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành các đề án, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2026 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước; quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ lệnh mới về sẵn sàng chiến đấu đối với quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự đối với vũ khí trang bị kỹ thuật; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tài chính, chiến lược và lịch sử quốc phòng, khoa học quân sự, thanh tra, pháp chế, điều tra, thi hành án và công tác khác.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng chặt chẽ, bảo đảm chương trình, kế hoạch; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng thực hiện các cuộc diễn tập đột xuất, diễn tập theo tình huống trong điều kiện thời gian ngắn (gấp) bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Trong huấn luyện, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng việc truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới, cải tiến; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 76/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu;" duy trì nghiêm chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Trong 6 tháng năm 2026, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, một số nội dung có bước đột phá. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội.

Cùng với việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, Bộ Tổng Tham mưu đã hoàn thành Chỉ lệnh mới về sẵn sàng chiến đấu đối với quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; các chỉ thị mới về hậu cần-kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 được thực hiện tốt, bảo đảm 100% chỉ tiêu.

Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị khí tài, phương tiện cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ưu tiên các đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược trọng yếu, đơn vị mới thành lập, đơn vị đủ quân. Chú trọng đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và khi tham gia giao thông.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và xác định các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, thiết thực, tạo bước đột phá mạnh mẽ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tham mưu 6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tiếp theo./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu chiến lược sâu hơn Thủ tướng đề nghị quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về KT-XH, ngoại giao; nhận diện nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống.