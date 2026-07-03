Bộ Tham mưu Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 3/7, Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/7/1946-5/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: Để hoàn thành xuất sắc trọng trách là cơ quan tham mưu chiến dịch, chiến lược, Bộ Tham mưu và ngành tham mưu Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ Tham mưu và ngành tham mưu Quân khu 9 tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan Tham mưu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu;” xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn sâu, phong cách làm việc khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; xây dựng hệ thống tự động hóa chỉ huy đồng bộ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu chiến tranh công nghệ cao.

Bộ Tham mưu và ngành tham mưu Quân khu 9 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 9.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 cho biết: Trải qua chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, Quân đội tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện mà trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; được nhân dân các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng.

Bộ Tham mưu Quân khu 9 từ những chiến sỹ Vệ quốc đầu tiên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế và phương thức hoạt động, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến dịch, chiến lược với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy, hiệp đồng lập nên những chiến công hiển hách.

Với ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu lược, sáng tạo, Bộ Tham mưu đã cùng với quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần vào thành tích chói lọi, trang sử vàng của quân và dân Quân khu 9 anh hùng.

Để ghi nhận những chiến công và thành tích xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã khen tặng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất./.

Quân khu 9 đạt số lượng thanh niên tình nguyện nhập ngũ tăng cao Tại Lễ giao nhận quân năm 2026 của Quân khu 9, công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả cao với số lượng thanh niên tình nguyện nhập ngũ tăng 23,77% so với năm trước.