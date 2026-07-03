Khẳng định vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển KT-XH

Chiều 3/7, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và hệ thống chính trị. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là năm khởi động thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, qua đó tham mưu để Lãnh đạo Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng có tính định hướng chiến lược, nền tảng trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, phát huy đoàn kết, giữ vững nguyên tắc làm việc, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác chuyên môn và các mặt công tác Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường chúc mừng những kết quả mà Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động khó lường, Ban đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều đề án, báo cáo quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của Ban.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng ủy cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tập trung tham mưu kịp thời, triển khai các nhiệm vụ theo chức năng nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có 6 cuộc làm việc với Ban để nghe báo cáo và chỉ đạo các nội dung liên quan đến triển khai một số định hướng lớn nhằm phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã hoàn thành trình Bộ Chính trị 5 đề án, trong đó có 2 đề án tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; tham gia ý kiến có trách nhiệm và ngày càng chất lượng đối với nhiều báo cáo, đề án, văn bản quan trọng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban đã tích cực, chủ động phối hợp, nắm tình hình, tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực kinh tế-xã hội; tích cực nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham khảo, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số, đối ngoại và hợp tác quốc tế được quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực./.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nâng tầm tham mưu chiến lược, nghiên cứu Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo.