Đối ngoại quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong hội nhập quốc tế

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức tập trung và trực tuyến kết nối 11 điểm cầu gồm các quân khu, quân đoàn, một số cơ quan, đơn vị Quân đội.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai hiệu quả, tích cực công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả trên cả bình diện song phương và đa phương, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, tham mưu tích cực các chủ trương, chiến lược ngoại giao, đối ngoại lớn của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động hợp tác quốc phòng được triển khai toàn diện ở tất cả các cấp, trên nhiều lĩnh vực, với tần suất cao.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh toàn cầu dự báo tiếp tục biến động nhanh chóng, khó lường, chiến tranh, xung đột tại một số khu vực tiếp tục tác động nhiều mặt đến mọi quốc gia, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp chiến lược liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chú trọng tham mưu chiến lược, kịp thời xử lý quan hệ và triển khai các hoạt động đối ngoại đúng chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước, đáp ứng mục tiêu chiến lược, bảo đảm lợi ích tối đa của đất nước, không để bị động bất ngờ về chiến lược; củng cố, chủ động kiến tạo hòa bình, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh tạo điều kiện phát triển đất nước, giữ thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống…

Lãnh đạo Việt Nam-Lào ký kết thống nhất thông cáo chung Kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng lưu ý cần làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng lớn do Bộ Quốc phòng chủ trì như: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 vào ngày 9-10/7/2026; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026…

6 tháng đầu năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; bám sát các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đánh giá, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề liên quan đến ứng xử của Việt Nam trong quan hệ quốc tế và đối ngoại quốc phòng; chủ động nghiên cứu, tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác đối ngoại mang tính định hướng chiến lược và lâu dài, trong đó có Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Quy định số 392-QĐ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, thúc đẩy, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị.

Công tác đối ngoại biên giới tiếp tục là điểm sáng, đạt hiệu quả cao, nổi bật là tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, khảo sát chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10: Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước nghe chỉ huy hai Biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức tuần tra liên hợp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Hợp tác an ninh trên biển, trên không được lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Phòng không-Không quân Việt Nam triển khai tích cực, hiệu quả.

Công tác khắc phục hậu quả chiến tranh được triển khai theo lộ trình; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025; chủ động, tích cực đàm phán với các đối tác để thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm năm 2026.

Công tác phối hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA) được duy trì theo kế hoạch đề ra. Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn, đào tạo được triển khai toàn diện ở các cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương được triển khai tích cực, chủ động, có trách nhiệm, nhất là trong hợp tác quốc phòng-quân sự-an ninh do ASEAN dẫn dắt và một số diễn đàn an ninh quốc tế có uy tín, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã hoàn thiện biên chế và tổ chức thành lập Đội Công binh số 5, Bệnh viện dã chiến cấp 2.8 và kế hoạch huấn luyện tiền triển khai đối với 2 đơn vị trên.

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đảm bảo đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối, định hướng, giữ nghiêm kỷ luật, bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai tốt, chặt chẽ; công tác lễ tân đối ngoại đảm bảo trọng thị, chu đáo.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương và Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được duy trì tốt./.

Ký quy chế phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việc ký kết các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng đồng bộ, hiệu quả hơn.