Thủ tướng làm việc với các Bộ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Với GRDP sáu tháng đầu năm tăng 8,22%, Hà Nội xác định sáu tháng cuối năm là giai đoạn quyết định để phát huy hiệu quả Luật Thủ đô 2026, tháo gỡ điểm nghẽn và phấn đấu đạt tăng trưởng trên 11%.