Thủ tướng làm việc với các Bộ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia
Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia bao gồm 2 nhóm: Nhóm A-nhóm nền tảng số dùng chung quốc gia sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực bao gồm 17 nền tảng và nhóm B bao gồm 62 nền tảng.
Chiều 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Việt Nam.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chính sách, chiến lược TW đã tham mưu nhiều đề án, báo cáo quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương được kết hợp tổ chức tại Quảng Trị, tạo nên khuôn khổ hợp tác quy mô lớn với 25 hoạt động.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án Luật An ninh dữ liệu, Luật Đất đai sửa đổi vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Chiều 3/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Để phục vụ cho công tác đối chiếu ADN, xác định thông tin liệt sỹ, thành phố Đồng Nai đang triển khai việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và cập nhật dữ liệu hài cốt liệt sỹ.
Kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu, Bộ Tham mưu Quân khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và ghi nhận thành tích xuất sắc trong sự nghiệp quốc phòng.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân chủ động, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt, lâu dài.
Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí Sỹ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng phòng Quan sát viên quân sự phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).
Ngày 2/7, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã đến động viên và kiểm tra tình hình công tác của Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Venezuela.
Hệ sinh thái số gồm 5 phần mềm do Viettel Solutions phát triển đang hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mở thêm hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ khuyết danh.
Ngày 3/7, nhân dịp Quốc khánh Belarus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Belarus.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.
Vượt qua những lúng túng ban đầu, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang không ngừng hoàn thiện dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự dũng cảm tháo gỡ thể chế, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.
Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tăng hợp tác điều tra, truy tố và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, thực hiện hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố.
Chính phủ xây dựng luật về đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, đột phá, thúc đẩy phát triển bền vững và cạnh tranh quốc tế.
Ban hành Nghị định số 258/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định quan hệ Việt Nam-Brazil thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều dư địa hợp tác còn rất lớn.
Ngày 2/7, Đoàn công tác của Quốc hội đã khảo sát thực địa hướng tuyến và làm việc với các địa phương có Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua tại tỉnh Phú Thọ.
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Thành phố thành một siêu đô thị chiến lược.
Sáng 2/7, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã được diễn ra long trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 2/7, ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới, toàn ngành làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.
Việt Nam tích cực tham gia hội nghị quốc tế về gìn giữ hòa bình, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đa phương và nâng cao năng lực lực lượng quốc tế.
Cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai rất nhanh các chủ trương, định hướng mới, Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có JBIC góp ý sửa đổi, hoàn thiện các quy định, chính sách.
Từ 9-10/7, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra tại Nghệ An và Bolikhamsai với nhiều hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết và hợp tác biên giới.
Đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân động đất tại bang La Guaira, Venezuela. Lực lượng Quân đội, Công an phối hợp sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị hiện đại để cứu hộ.
Với GRDP sáu tháng đầu năm tăng 8,22%, Hà Nội xác định sáu tháng cuối năm là giai đoạn quyết định để phát huy hiệu quả Luật Thủ đô 2026, tháo gỡ điểm nghẽn và phấn đấu đạt tăng trưởng trên 11%.