Chính trị

Thủ tướng làm việc với các Bộ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Chiều 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Bộ Công an #Bộ Khoa học và Công nghệ #quốc gia số #NQ57-bt
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