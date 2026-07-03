Trình Quốc hội xem xét dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 07/2026/UBTVQH16 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án Luật An ninh dữ liệu vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026), đồng thời, đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 đối với dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Cụ thể, dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9/2026./.

Sửa đổi Luật Đất đai: Người dân là trung tâm, phát triển đất nước là mục tiêu Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu.

​