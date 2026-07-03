Tổ chức trọng thể lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 173

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 2/7, tại Đà Nẵng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 173.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Ban giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

Về phía Hoa Kỳ có Trung tướng Joel Bryant Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương; nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper; Giám đốc phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Christopher Phelps, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng và Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội, một số cựu chiến binh và công dân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ một hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm chung mới đây của hoạt động khai quật hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 30/6, số mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam, Hoa Kỳ giám định và sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để phân tích và xác định danh tính.

Sự kiện trao trả lần này mang dấu ấn đặc biệt với sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao trong Quân đội Hoa Kỳ, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hoa Kỳ đối với công tác tìm kiếm người mất tích (MIA), đồng thời ghi nhận và đánh giá cao thiện chí, nỗ lực nhân đạo của Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/6, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đã tiến hành thăm hiện trường MIA tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp tham dự Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích; cho rằng những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại; đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, giúp Hoa Kỳ nhận dạng và trả hài cốt về gia đình khoảng 740 trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Đây là kết quả rất ý nghĩa với người dân Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước nói chung, bao gồm các nỗ lực của phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam mất tin, mất tích; rà phá bom mìn; tẩy độc dioxin và hỗ trợ người khuyết tật bởi chiến tranh./.

Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 172 Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973.