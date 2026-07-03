Giải cứu người đàn ông đi lạc trong rừng, trao lại tài sản hơn 1,2 tỷ đồng

Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã đưa ông Phạm Văn Toán (50 tuổi, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cùng tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng về gia đình sau khi giải cứu ông bị đi lạc, kiệt sức trong rừng.

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 2/7, Công an xã Tu Mơ Rông nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt có biểu hiện bất thường, cơ thể suy kiệt, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu, xã Tu Mơ Rông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu hộ.

Sau nửa ngày băng rừng tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, lầy lội, lực lượng công an đã phát hiện ông Phạm Văn Toán tại khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu trong tình trạng đói, khát và kiệt sức.

Tại trụ sở Công an xã, ông Toán không nhớ vì sao một mình điều khiển xe máy từ tỉnh Lâm Đồng đến xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), đồng thời cũng không nhớ đã để xe ở đâu.

Qua xác minh, Công an xã Tu Mơ Rông tìm thấy chiếc xe máy cách nơi phát hiện ông Toán gần 5km. Trong cốp xe có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động.

Qua kiểm tra, tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Ông Toán cho biết số tiền trên có được từ việc bán rẫy.

Qua xác minh với chính quyền địa phương nơi cư trú và người thân, Công an xã Tu Mơ Rông xác định ông Toán có biểu hiện không minh mẫn. Ông sống một mình; trong thời gian ông vắng nhà 5 ngày, người thân nghĩ ông đi chơi ở khu vực gần nhà nên không biết ông đã đi lạc cho đến khi nhận được thông báo từ cơ quan công an.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cho biết thời điểm lực lượng công an tìm thấy ông Toán, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng của mưa bão. Việc phát hiện, cứu hộ kịp thời đã giúp bảo đảm an toàn tính mạng cho ông trong điều kiện sức khỏe suy kiệt và thời tiết xấu.

Sau khi đưa ông Toán về trụ sở, Công an xã Tu Mơ Rông đã hỗ trợ ăn uống, bố trí nơi lưu trú và liên lạc với người thân.

Tại lễ bàn giao, Công an xã Tu Mơ Rông đồng thời hỗ trợ đưa ông Toán cùng phương tiện và toàn bộ tài sản về với gia đình tại tỉnh Lâm Đồng./.

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