Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến

Từ ngày 1/7/2026, quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người khám ngoại trú trái tuyến sẽ được mở rộng đáng kể. Thay vì phải tự chi trả toàn bộ chi phí như trước đây (ngoại trừ một số bệnh theo quy định), người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi khi khám tại các cơ sở y tế phù hợp./.
3 nhóm đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50.600.000 đồng tại thời điểm đóng.