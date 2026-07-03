Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến

Từ ngày 1/7/2026, người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi khi khám tại các cơ sở y tế phù hợp.

Từ ngày 1/7/2026, quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người khám ngoại trú trái tuyến sẽ được mở rộng đáng kể. Thay vì phải tự chi trả toàn bộ chi phí như trước đây (ngoại trừ một số bệnh theo quy định), người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi khi khám tại các cơ sở y tế phù hợp./.