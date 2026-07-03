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6 tháng năm 2026: GDP tăng 8,18%

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng năm 2026 của cả nước đạt nhiều kết quả tích cực, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

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Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tăng trưởng GDP 2026 #Kinh tế nửa đầu năm #Đóng góp các ngành kinh tế #Tình hình kinh tế xã hội #Phân tích tăng trưởng ngành
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