Gia Lai: Chú trọng đào tạo 1.100 nhân lực y tế sau đại học đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về Đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm tạo chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, những năm qua, mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thu hút, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực y tế, song đội ngũ cán bộ y tế vẫn còn hạn chế về số lượng và chất lượng, đặc biệt ở các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao và tuyến y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, sau đại dịch COVID-19, nhiều cơ sở y tế công lập gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, ảnh hưởng đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Để tạo chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo sau đại học cho ít nhất 1.100 viên chức ngành Y tế, gồm trình độ tiến sĩ, chuyên khoa 2, thạc sĩ và chuyên khoa 2, qua đó nâng tỷ lệ viên chức có trình độ sau đại học từ 12,4% lên 17%.

Đồng thời, ít nhất 900 viên chức được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; tiếp nhận và làm chủ tối thiểu 300 kỹ thuật chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, tập trung vào các lĩnh vực như cấp cứu, nội soi, phẫu thuật, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư, phục hồi chức năng và các kỹ thuật chuyên sâu khác.

Theo dự thảo Đề án, hằng năm ngành Y tế sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, ưu tiên đào tạo bác sĩ ở các chuyên ngành còn thiếu như nhi, sản, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, mắt, da liễu, phục hồi chức năng, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y; đồng thời tăng cường đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đề án có tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 351,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh dự kiến bố trí hơn 156 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật; phần kinh phí còn lại do các đơn vị, viên chức và các nguồn hợp pháp khác bảo đảm theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá việc xây dựng Đề án nhằm kế thừa các chính sách đào tạo nhân lực y tế đã triển khai trước đây, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, mở rộng khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu tại địa phương, giảm chuyển tuyến và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh./.

Đổi mới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tại nhiều địa phương, việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đang được cụ thể hóa bằng các mô hình, giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

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