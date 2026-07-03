Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ra mắt 2 sáng kiến hệ sinh thái AI hỗ trợ y dược

Tại Hội thảo quốc tế lần thứ V năm 2026 với chủ đề "Chiến lược quản lý và điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn sinh Metallo-beta-lactamase (MBL) kháng kháng sinh," ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã chính thức ra mắt hai sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ dược lâm sàng, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn.

Hai giải pháp được giới thiệu gồm Hệ thống AI Agent hỗ trợ tầm soát biến cố bất lợi liên quan đến thuốc (ADRChecker-SP) và Công cụ AI Agent hỗ trợ kê đơn, giám sát sử dụng kháng sinh trên người bệnh điều trị nhiễm khuẩn (DeepMedSP-AI).

Tiến sỹ Nguyễn Đức Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết đây là những sản phẩm được bệnh viện chủ động nghiên cứu, phát triển ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về công nghệ chiến lược quốc gia. Hai ứng dụng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đội ngũ y tế tối ưu hóa việc sử dụng thuốc, nâng cao chất lượng điều trị và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết y học thế giới đang có những bước phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác và nhiều liệu pháp điều trị tiên tiến. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đó, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống y tế toàn cầu.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đức Long, đây không còn là vấn đề của riêng một quốc gia, một bệnh viện hay một chuyên ngành mà đòi hỏi sự kết nối, hợp tác và chia sẻ tri thức giữa các chuyên gia, các cơ sở y tế trên toàn thế giới. Chủ đề của hội thảo vì vậy không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của y học hiện đại.

Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn luôn xác định hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những định hướng quan trọng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Các đại biểu ấn nút ra mắt hai sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ dược lâm sàng (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bệnh viện đã ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến, các loại thuốc mới và sử dụng các nguồn lực y tế một cách thông minh, dựa trên bằng chứng khoa học và đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Bệnh viện xây dựng diễn đàn kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác chuyên môn để những thành tựu khoa học và kinh nghiệm điều trị tiên tiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Bởi mục tiêu cao nhất của mọi tiến bộ y học không phải là công nghệ, mà để phục vụ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh kháng kháng sinh đang là vấn đề cấp bách của y tế toàn cầu cũng như Việt Nam, đòi hỏi các cơ sở khám, chữa bệnh phải liên tục cập nhật các bằng chứng khoa học mới, tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý và kiểm soát nhiễm khuẩn. Những kinh nghiệm, giải pháp được chia sẻ từ các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ góp phần hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả điều trị, từng bước đưa các tiến bộ y học vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật nhiều nội dung chuyên sâu như xu hướng kháng kháng sinh cùng chiến lược kiểm soát lây truyền vi khuẩn kháng kháng sinh mang gene MBL trong bệnh viện.

Bên cạnh việc cập nhật những bằng chứng khoa học mới nhất, hội thảo còn là diễn đàn để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lựa chọn phác đồ điều trị, quản lý sử dụng kháng sinh, phối hợp đa chuyên khoa và triển khai các giải pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần hạn chế sự lan rộng của vi khuẩn đa kháng thuốc trong các cơ sở y tế.

Những kinh nghiệm quốc tế cùng các giải pháp công nghệ mới được chia sẻ tại hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tối ưu hóa hiệu quả điều trị và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh./.

Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...