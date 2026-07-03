Báo Pháp đánh giá cao kết quả chuyển đổi số của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, báo điện tử Inforadar của Pháp ngày 2/7 nhận định Việt Nam đang đạt những kết quả rõ nét trong quá trình chuyển đổi số, với hạ tầng số được mở rộng nhanh chóng, dịch vụ công trực tuyến ngày càng hoàn thiện và danh tính số được phổ cập trên quy mô lớn.

Inforadar cho biết sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều chỉ số quan trọng cho thấy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang tạo ra những chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết việc triển khai nghị quyết diễn ra ở Hà Nội ngày 1/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã công bố nhiều kết quả bước đầu của quá trình triển khai.

Bài báo đánh giá chuyển đổi số ở Việt Nam đã vượt qua giai đoạn định hướng để từng bước tạo ra những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, việc hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và mở rộng các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp đang phản ánh hiệu quả của quá trình chỉ đạo và triển khai.

Inforadar cho biết khuôn khổ pháp lý từng bước được hoàn thiện nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng thời hình thành các cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Quá trình triển khai cũng chuyển từ cách tiếp cận dựa trên nguồn lực sang chú trọng hiệu quả thực tế, với việc theo dõi sát tiến độ thực hiện các chương trình, dự án.

Về hạ tầng số, bài báo ghi nhận Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến đáng kể khi mạng 5G hiện phủ hơn 91% dân số, trong khi 100% xã, phường trên cả nước đã được kết nối cáp quang.

Theo Inforadar, sự kết hợp giữa mạng di động tốc độ cao và hạ tầng cáp quang rộng khắp tạo nền tảng quan trọng để phát triển các dịch vụ số trên phạm vi cả nước, kể cả ngoài các đô thị lớn.

Bài báo nhận định những kết quả này cho thấy hạ tầng số của Việt Nam không còn chỉ là mục tiêu đầu tư mà đã trở thành nền tảng phục vụ trực tiếp các hoạt động hành chính, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, thách thức tiếp theo là phát huy hiệu quả của hạ tầng thông qua việc phát triển các nền tảng số dùng chung và mở rộng các dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực dịch vụ công, Inforadar cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện đã công khai hơn 5.100 thủ tục hành chính, trong đó hơn 3.700 thủ tục đã được tích hợp lên hệ thống. Bên cạnh đó, 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa.

Theo bài báo, việc tập trung các dịch vụ công trên một nền tảng thống nhất giúp người dân dễ tiếp cận hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần tiếp tục bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống và duy trì chất lượng dịch vụ khi số lượng thủ tục trực tuyến ngày càng tăng.

Đối với định danh điện tử, Inforadar coi VNeID là một trong những trụ cột của chiến lược chuyển đổi số. Bài báo cho biết cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện, trong khi ứng dụng VNeID hiện có hơn 71 triệu tài khoản được xác thực và kích hoạt.

Từ một công cụ chủ yếu phục vụ xác thực danh tính, VNeID đang từng bước phát triển thành nền tảng tích hợp nhiều dịch vụ thiết yếu dành cho người dân. Đây cũng là xu hướng mà nhiều quốc gia đang theo đuổi nhằm sử dụng danh tính số như "chìa khóa" thống nhất để tiếp cận các dịch vụ công.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quy mô sử dụng, Việt Nam sẽ cần tiếp tục chú trọng bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống, tăng cường an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm duy trì niềm tin của người sử dụng.

Khép lại bài viết, Inforadar nhận định sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển hạ tầng số, số hóa dịch vụ công và phổ cập định danh điện tử.

Theo bài báo, hiệu quả của quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được đánh giá qua tỷ lệ phủ sóng hạ tầng hay số lượng tài khoản được tạo lập, mà còn phụ thuộc vào mức độ sử dụng thực tế, chất lượng trải nghiệm của người dân và khả năng đơn giản hóa mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân. Thành công của tiến trình này cũng sẽ gắn với việc duy trì đầu tư, hoàn thiện quản trị dữ liệu và bảo đảm các hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả./.

Công nghệ và chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế-xã hội mới Chuyển đổi số không chỉ diễn ra ở đô thị, những nơi còn nhiều khó khăn lại càng cần công nghệ để giảm gánh nặng cho cán bộ, góp phần nâng hiệu quả điều hành quản lý và chất lượng phục vụ người dân.