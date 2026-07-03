Công nghệ nhuộm vải mới hứa hẹn giảm ô nhiễm trong ngành dệt may

Công nghệ nhuộm vải bằng sóng siêu âm do công ty khởi nghiệp Sonovia của Israel phát triển đang thu hút sự quan tâm của các tập đoàn dệt may quốc tế, mở ra triển vọng ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm ô nhiễm trong ngành sản xuất quần jean.

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, tập đoàn dệt may Vicunha của Brazil sẽ đầu tư 2,4 triệu shekel (khoảng 800.000 USD) để sở hữu 20% cổ phần của Sonovia, qua đó hỗ trợ hoàn thiện và thương mại hóa công nghệ nhuộm vải mới.

Sau khoản đầu tư này, Sonovia được định giá khoảng 12 triệu shekel (4 triệu USD).

Điểm nổi bật của công nghệ do Sonovia phát triển là sử dụng sóng siêu âm để đưa thuốc nhuộm chàm (indigo) thẩm thấu trực tiếp vào sợi vải, thay thế phần lớn quy trình nhuộm truyền thống vốn tiêu tốn nhiều hóa chất và nước.

Giải pháp này được kỳ vọng giúp giảm đáng kể lượng hóa chất gây ô nhiễm, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và hướng tới quy trình sản xuất bền vững hơn cho ngành dệt may.

Đối tác đầu tư Vicunha hiện là 1 trong 3 nhà sản xuất vải denim lớn nhất thế giới, cung cấp nguyên liệu cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế như Zara, Diesel, Calvin Klein và American Eagle. Doanh nghiệp này chiếm khoảng 8% thị phần vải denim toàn cầu có quy mô ước tính từ 20-30 tỷ USD/năm.

Theo Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Sonovia Shuki Hershkovitz, khoản đầu tư từ Vicunha đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn nghiên cứu sang thương mại hóa công nghệ.

Ông Hershkovitz cho rằng sự tham gia của một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dệt may là minh chứng cho tiềm năng ứng dụng của công nghệ Israel trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành sản xuất.

Giới chuyên gia nhận định thương vụ trên phản ánh xu hướng các doanh nghiệp Israel ngày càng phát huy thế mạnh về đổi mới sáng tạo không chỉ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng hay bán dẫn, mà còn mở rộng sang các công nghệ sản xuất bền vững, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường trong những ngành công nghiệp truyền thống./.

Cập nhật xu hướng công nghệ cao cho giai đoạn phát triển mới Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá việc xây dựng danh mục công nghệ cao nhằm thực hiện Luật Công nghệ cao năm 2025, cập nhật phù hợp xu thế phát triển trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.