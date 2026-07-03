Chấm dứt hoạt động dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 4748/QĐ-STC về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư, sau nhiều năm dự án này rơi vào tình trạng "đóng băng."

Lý do chấm dứt hoạt động được xác định là do sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Quyết định này căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 2/7/2026, Sở Tài chính Hà Tĩnh chính thức thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 (do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008). Đồng thời, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê có trách nhiệm tiến hành các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê có quy mô triển khai trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Thạch Hà cũ (nay thuộc 3 xã: Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc).

Giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, chủ đầu tư đã triển khai thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ được khoảng 12,7 triệu m3, đạt độ sâu -34m so với mực nước biển, thu hồi 3.000 tấn quặng. Tuy nhiên, từ sau năm 2011 đến nay, dự án hầu như không triển khai thêm hoạt động khai thác nào ngoài việc thực hiện một số hồ sơ, thủ tục pháp lý./.

Hòa Phát tham gia tái cơ cấu và nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê Mỏ quặng sắt Thạch Khê có tiềm năng nhưng “độ khó” cao, cần các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đánh giá, nghiên cứu trước khi thực hiện dự án.

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