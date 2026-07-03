Gia Lai: Chỉ đạo khẩn rà soát vụ việc có dấu hiệu xâm hại trẻ em

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Văn bản số 8915/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin phản ánh về vụ việc tố giác hành vi xâm hại tình dục trẻ em tại phường Hội Phú; đồng thời đánh giá toàn diện công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, vào tháng 1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận nguồn tin tố giác phản ánh ông N.V.Đ có hành vi nghi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo phản ánh, vụ việc liên quan đến nhiều trẻ em nhưng sau nhiều tháng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân phường Hội Phú cùng các cơ quan liên quan theo dõi toàn bộ diễn biến vụ việc; thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý và bảo đảm các chính sách đối với trẻ em theo quy định.

Các đơn vị rà soát, đánh giá toàn diện tình hình trẻ em bị xâm hại, bạo lực và trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn; phân tích nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, phối hợp liên ngành để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. Kết quả rà soát, cùng các đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài, phải được báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 9/7/2026.

Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Công an tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra theo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận.

Trường hợp phát hiện có thiếu sót, vi phạm hoặc chậm trễ trong quá trình giải quyết kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, lực lượng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng ngừa các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và hoạt động điều tra đối với vụ việc, bảo đảm khách quan, đúng thời hạn. Ngành Giáo dục và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý học sinh, tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở.

Liên quan đến vụ việc trên, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau quá trình kiểm tra, xác minh, đến ngày 8/6/2026, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do vụ việc còn nhiều tình tiết phức tạp và chưa đủ căn cứ để kết luận.

Trong quá trình xác minh, ngoài lời khai của gia đình và các cháu tố giác, cơ quan điều tra chưa có thêm chứng cứ, tài liệu khác để xác định hành vi phạm tội; người bị tố giác không thừa nhận hành vi. Đồng thời, cơ quan điều tra đang đề nghị Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai phối hợp làm rõ một số nội dung chuyên môn nhưng chưa có kết quả.

Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, từ ngày 1/7/2025 đến 30/5/2026, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 74 vụ xâm hại trẻ em với 76 trẻ em bị xâm hại; trong đó có 69 vụ xâm hại tình dục, chiếm khoảng 93% tổng số vụ, với 71/76 trẻ là nạn nhân.

Tỉnh Gia Lai đánh giá đây là nguy cơ nổi lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đòi hỏi các ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa./.

Gia Lai chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, tăng cường bảo vệ trẻ em chống xâm hại học đường Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã xảy ra hai vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành Giáo dục.